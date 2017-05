WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit leichten Kursgewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 0,08 Prozent auf 3012,58 Punkte. Nach dem verlängerten Wochenende zeigte sich auch das europäische Umfeld durchwegs von seiner freundlichen Seite. Das Geschäft zum Wochenauftakt gestaltete sich jedoch weitgehend ruhig. Die Meldungslage blieb dünn und auch die veröffentlichten Konjunkturdaten lieferten keine stärkeren Impulse.

Stark zeigten sich unter den Einzelwerten AMAG mit einem Kurssprung um 6,73 Prozent auf 46,00 Euro. Der Aluminiumkonzern und der Verpackungsspezialist Constantia Flexibles setzen ihre bisherige Geschäftsbeziehung fort und unterzeichneten kürzlich einen mehrjährigen Großvertrag über die Lieferung von jährlich mindestens 35 000 Tonnen Aluminiumbändern. Zudem legt die AMAG an diesem Mittwoch den Bericht zum ersten Quartal vor.

Zu den größten Gewinnern zählten auch die Titel des Verbund, die in einem starken europäischen Versorger-Sektor um 3,18 Prozent auf 15,74 Euro zulegen konnten. EVN verbesserten sich nur leicht um 0,25 Prozent auf 12,19 Euro.

Palfinger zogen 3,23 Prozent auf 38,70 Euro nach oben. Die Wertpapierexperten von Kepler Cheuvreux haben ihr Kursziel für die Aktien des Kranherstellers von 35,00 auf 40,00 Euro angehoben. Ihre Anlageempfehlung ließen sie unverändert auf "Buy".

Die Bankwerte verloren in einem freundlichen europäischen Branchenumfeld hingegen etwas an Terrain. So büßten Raiffeisen 1,24 Prozent auf 20,67 Euro ein und Erste Group schwächten sich um 2,04 Prozent auf 32,15 Euro ab.

Unter den weiteren Indexschwergewichten gaben Voestalpine um 1,16 Prozent auf 37,91 Euro nach. Hingegen konnten Wienerberger 2,16 Prozent auf 21,97 Euro gewinnen und Buwog legten 3,35 Prozent auf 25,62 Euro zu./ger/APA/jha

