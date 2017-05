Berlin (ots) - Aus Anlass seines 100. Geburtstags hat sich der Deutsche Museumsbund e. V. mit einem politischen Appell an die Träger der Museen wie an die Politik gewandt. Unter der Überschrift "Wir sind bereit für den Wandel!" fordert der Verband darin einen sachgerechten und lösungsorientierten Dialog auf Augenhöhe über den Auftrag der Museen und die erforderlichen finanziellen Mittel. In dem Papier betonen die Autoren die Leistungsbereitschaft und das Potential der Museen, den Wandel der Gesellschaft impulsgebend zu begleiten und erfolgreich zum Umgang mit gegenwärtigen Herausforderungen beizutragen. Zugleich werden politische Unterstützung und neue operative Möglichkeiten gefordert, um die Leistungsfähigkeit der Museen auch in Zukunft zu sichern. Der Appell ist auf der Webseite des Verbands www.museumsbund.de veröffentlicht.



Der Deutsche Museumsbund feiert sein Jubiläum mit einem Festakt und einer Tagung. Dazu treffen sich vom 7. bis 10. Mai 2017 über 800 Experten aus den Museen, Vertreter der Wissenschaft und Kulturpolitik sowie weitere Interessierte in Berlin. Bei der Tagung "digital. ökonomisch. relevant. Museen verändern sich!" im Otto-Braun-Saal der Staatsbibliothek diskutieren sie mit Referenten aus Deutschland und Europa Kernfragen der heutigen und zukünftigen Museumsarbeit. Abschließend steht die Frage, ob die bestehende Museumsdefinition Auftrag und Arbeit der Museen noch ausreichend abbildet. Die Tagung ist bereits seit mehreren Wochen ausgebucht.



Der Deutsche Museumsbund e. V. mit Sitz in Berlin wurde 1917 gegründet. Er ist die bundesweite Interessenvertretung der deutschen Museen und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat derzeit rund 3.200 Mitglieder, darunter Museen aller Größen und Sparten.



