FRANKFURT (dpa-AFX) - Die positive Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat den Dax am Dienstag auf ein Rekordhoch gehievt. Der deutsche Leitindex erreichte seine Bestmarke bei 12 511,17 Punkte. Zum Handelsschluss stand noch ein Plus von 0,56 Prozent auf 12 507,90 Punkte zu Buche.

Auch der MDax erreichte am Dienstag ein Rekordhoch und ging 0,84 Prozent höher bei 24 822,79 Punkten aus dem Handel. Im TecDax , wo erstmals seit 16 Jahren die Marke von 2100 Punkten fiel, ging es um 1,55 Prozent auf 2125,65 Zähler nach oben. Der SDax der gering kapitalisierten Werte zeigte sich ebenfalls in Rekordlaune und sprang auf einen Höchststand.

STIMMUNG DER INDUSTRIEUNTERNEHMEN AUF SECHSJAHRESHOCH

Zugute kam dem deutschen Markt am ersten Handelstag im Mai die positive Stimmung in den Industrieunternehmen des Euroraums, die auf ein Sechsjahreshoch gestiegen war. Der Aufschwung erscheint zunehmend robuster, auch wenn die endgültigen Daten den Wert der ersten Fragerunde leicht verfehlt hatten.

Alles in allem bleibe die Stimmung an den Börsen gut, schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Die Anleger seien optimistisch eingestellt, weil sie wegen der Gewinnentwicklung der Unternehmen höhere Aktienkurse erwarteten.

KION UND JUNGHEINRICH ERREICHEN BESTMARKEN

Dax-Unternehmen standen an diesem Tag vor allem wegen Dividendenausschüttungen im Rampenlicht: Continental , Bayer , Merck KGaA und die Deutsche Post wurden ex Dividende gehandelt. Vor der Bekanntgabe von Handelszahlen für den Monat April stiegen zudem die Aktien der Deutschen Börse um knapp 2 Prozent auf den höchsten Stand seit neun Jahren.

Die Kion-Aktien kletterten im MDax nach einer positiven Studie der Bank Societe Generale mit mehr als 2 Prozent auf ein Rekordhoch bei 63,58 Euro und legten am Ende noch um 1,66 Prozent zu. Auch die Anteilscheine des Wettbewerbers Jungheinrich erreichten eine Bestmarke und gewannen zu Handelsschluss 2,74 Prozent.

OSRAM UND SALZGITTER ERHÖHEN PROGNOSEN

Der Lichtkonzern Osram und der Stahlhersteller Salzgitter erhöhten ihre Jahresprognosen. Die Papiere der beiden Unternehmen gewannen jeweils mehr als 1 Prozent.

Die Aktien von Pfeiffer Vacuum hingegen sanken nach der Bekanntgabe von Geschäftszahlen um mehr als 1 Prozent. Der sich gegen eine Übernahme durch den Rivalen Busch wehrende Vakuumpumpen-Spezialist hatte Analysten zwar mit einem starken Auftragseingang überzeugt, bei der Profitabilität aber enttäuscht.

GEWINNE AUCH IN EUROPA

Außerhalb von Dax, MDax und SDax rückte die von einem Finanzspekulanten attackierte Beteiligungsgesellschaft Aurelius mit Quartalszahlen in den Blick. Die Aktien stiegen um 3 Prozent auf 46,66 Euro und erholten sich damit weiter von ihrem Kurseinbruch. Ende März hatte die Aktie allerdings noch mehr als 65 Euro gekostet.

Der EuroStoxx 50 schloss 0,52 Prozent höher bei 3578,21 Punkten. Der CAC 40 in Paris und der Londoner FTSE 100 legten ebenfalls zu. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial aber bewegte sich zum europäischen Handelsschluss nur wenig vom Fleck.

EURO GIBT NACH

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,14 Prozent am Freitag auf aktuell 0,13 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,02 Prozent auf 141,85 Punkte. Der Bund Future verlor 0,07 Prozent auf 161,68 Punkte. Der Kurs des Euro fiel: Die Europäische Zentralbank (EZB) setze den Referenzkurs auf 1,0915 (Freitag: 1,0930) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9162 (0,9149) Euro./la/he

