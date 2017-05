München (ots) - ayfie Inc. ist stolz, die neue Partnerschaft mit ONE Discovery Inc. bekannt geben zu können. Damit wurde die Basis gelegt für die Integration der führenden Technologien zur Sprachverarbeitung von ayfie in das innovative Analyse-Tool von ONE Discovery - der einzigen eDiscovery-Lösung für die Datenerfassung, Prüfung, Offenlegung und Prozessvorbereitung, die von eDiscovery-Profis entwickelt wurde.



Die gemeinsame Lösung unterstützt Unternehmen bei der frühzeitigen Fallbewertung (ECA) und der technologiegestützten Überprüfung (TAR) und liefert nie zuvor gesehene Einblicke in die Frage, warum gewisse Dokumente rechtlich relevant sind und andere nicht.



Moderne eDiscovery erfordert heute leistungsstarke Anwendungen, die netzwerkübergreifend eingesetzt und effizient verwaltet werden können. Die Lösung von ayfie zeigt kritische Inhalte direkt innerhalb von ONE Discovery an und verbessert damit die Sichtbarkeit, Kontrolle und Präzision.



Der linguistische Ansatz von ayfie ermöglicht einen hyper-normalisierten Begriffsraum für eine einzigartige Stichwort- und konzeptuelle Suche, die Analyse von Duplikaten, E-Mail-Threading und konzeptionelle Cluster, um gewisse Fragestellungen zu isolieren und zu priorisieren und den Gutachtern zu ermöglichen, relevante Themen schnell zu erfassen.



In einer sicheren, virtuellen Private Cloud, die von einem zuverlässigen Partner gehostet oder lokal bereitgestellt wird, ist die Plattform von ONE Discovery flexibel und skalierbar genug, um die vielfältigen Bedürfnisse von Anwaltskanzleien, Dienstleistungsbüros und Unternehmen zu erfüllen. Unabhängig vom Umfang des vorliegenden Rechtstreits ermöglicht ONE Discovery mit der Leistungsfähigkeit von ayfie diesen Unternehmen Einblicke in einem bisher nie da gewesenen Tempo.



"Die Zahl der Dokumente, die juristisch geprüft werden muss, nimmt ständig zu. Daher brauchen Unternehmen qualitativ hochwertige Anwendungen, die diesen Anforderungen gewachsen sind", sagt Elie Francis, President und CEO von ONE Discovery, Inc. "Die Integration von ONE Discovery mit ayfies Technologie der nächsten Generation gibt unseren Kunden eine größere Kontrolle über die ständig wachsenden Datenmengen und ermöglicht ihnen einen effektiven Umgang mit großen und kleinen Korpora. Durch die Partnerschaft mit ayfie bietet ONE Discovery unseren Kunden auch weiterhin jenes zukunftsweisende Analyse-Tool, das sie brauchen, um ihre Daten zu verwalten und ihre Geschäfte erfolgreich zu führen."



"Die Kombination unserer herausragenden Lösungen für Textanalyse und Linguistik mit der intuitiven, modernen Benutzeroberfläche und der benutzerfreundlichen Bedienung von ONE Discovery garantiert, dass ayfie auch weiterhin eine Vorreiterrolle bei den hoch entwickelten Discovery-Lösungen einnimmt", erklärt Robert Wescott, CRO von ayfie, Inc. "Wir haben schon immer daran geglaubt, dass Technologieintegration zu den besten Lösungen führt. ONE Discovery ist ein schönes Beispiel dafür. Durch die Integration unserer Technologie in die ONE Discovery-Lösung haben unsere Kunden nun ein unübertroffenes Werkzeug in der Hand, um ihre Datenprüfung effizient durchzuführen."



Über ONE Discovery - ONE Discovery ist das Unternehmen hinter der einzigen eDiscovery-Lösung für Datenerfassung, Prüfung, Offenlegung und Prozessvorbereitung, die von eDiscovery-Profis für eDiscovery-Profis entwickelt wurde. Jeder Teil der ONE Discovery-Plattform - vom fairen und flexiblen Preismodell und der sofortigen Skalierbarkeit bis hin zu den winzigsten Elementen der Benutzeroberfläche - wurde für die Benutzer gebaut und für reale Szenarios optimiert. Durch die Kombination von "Best-in-Class"-Technologien mit unserem einzigartigen eDiscovery-Know-how bietet ONE Discovery eine extreme Systemleistung, beispiellose Genauigkeit und Rechtssicherheit und die insgesamt höchste Benutzerfreundlichkeit der Branche. Die Firma mit Hauptsitz in der Nähe von Washington, D.C., wurde aus dem Dienstanbieter Driven, Inc. ausgegliedert und ist seit 2016 ein eigenständiges Unternehmen. Für mehr Informationen besuchen Sie das Unternehmen auf www.onediscovery.com oder folgen Sie ONE Discovery auf LinkedIn und Twitter.



Über ayfie, Inc. - ayfie (www.ayfie.com) bietet Produkte für eDiscovery, Medien, Compliance und Suche für alle Wirtschaftszweige an. Die von ayfie entwickelten Technologien zur Sprachverarbeitung basieren auf mehr als 30 Jahren Forschung in den Bereichen Linguistik, Computerlinguistik und Informatik an zahlreichen Universitäten - insbesondere in München und Paris. Unter Verwendung dieser Technologien hat ayfie eine einzigartige Text Analytics Plattform geschaffen, deren Einsatzgebiete von Forensik über Recherche bis hin zu automatisierten Vorhersagen auf Basis von unstrukturierten Texten reichen. Die ayfie GmbH ist ein Tochterunternehmen der ayfie Inc. mit Sitz in München und hat ihren Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung sowie Service und Support für den europäischen Markt.



