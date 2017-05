Zürich - Die positive Stimmung am Aktienmarkt hat auch zum Start der um den 1.-Mai-Feiertag verkürzten Handelswoche angehalten. Denn mit Emmanuel Macron werde in der Stichwahl vom kommenden Wochenende wohl ein überzeugter Euro-Befürworter französischer Präsident werden. "Die Vive-La-France-Stimmung" halte an, hiess es dazu im Handel.

Zugute kam den Aktienmärkten auch die positive Stimmung in den Industrieunternehmen des Euroraums, die auf ein Sechsjahreshoch stieg. Nun harre man der nächsten wichtigen Ereignisse, wie etwa der nach Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen von Apple oder der geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Bei den Einzeltiteln sorgten vor allem Geberit und Dufry für Gesprächsstoff.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Dienstag 0,63% höher bei 8'868,56 Punkten und damit auf einem neuen Jahreshoch. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legte um 0,72% auf 1'419,37 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,83% auf 10'058,62 Zähler zu. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 26 im Plus und vier im Minus.

Das Gewinnerfeld wurde bei den Blue Chips von Galenica angeführt. Die Aktien der schon bald unter dem Namen "Vifor" firmierenden Gesellschaft legten um 4,3% zu. Sie setzten damit den guten Lauf der ...

