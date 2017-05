FRANKFURT (Dow Jones)--K+S hat anlässlich der Eröffnung des Kaliwerks in Kanada den Produktionsplan für die Mine bestätigt. Die angestrebte Produktionskapazität von 2 Millionen Tonnen ab Ende 2017 soll wie geplant erreicht werden, teilte der Konzern mit. Nach knapp fünfjähriger Bauphase soll die erste Tonne Kali Ende Juni produziert werden. Der Kasseler Konzern hat in das größte Einzelprojekt der Unternehmensgeschichte gut 3 Milliarden Euro investiert.

"Mit unserem neuen Standort machen wir einen sehr großen Schritt vorwärts bei der Internationalisierung unseres Kaligeschäfts", sagte K+S-Chef Norbert Steiner anlässlich der Eröffnung in Kanada. Das Werk, das bislang unter dem Namen Legacy bekannt war, soll künftig Bethune heißen. Mit dem Werk sollen die durchschnittlichen Produktionskosten verringert und die internationale Wettbewerbsfahigkeit des Konzerns gestärkt werden, so Steiner.

Die neue Förderstätte in der Heimat des Rivalen Potash ist ein Meilenstein für K+S und gilt als wichtigstes Zukunftsprojekt. Der Salz- und Düngemittelkonzern will bei einem erfolgreichen Minenbetrieb dieses Jahr den ersten Kalitransport per Güterzug zur neuen Hafenanlage von K+S in Vancouver vornehmen. "Von dort aus wird das Kali an Kunden überwiegend in Südamerika und Asien verschifft", so K+S.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2017 11:54 ET (15:54 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.