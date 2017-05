Toronto (ots/PRNewswire) -



Nachdem Fleet Complete den Meilenstein von 225.000 aktiven Nutzern weltweit erreicht hat, ernennt das Unternehmen Alan Fong als CTO.



Fleet Complete®, ein führender globaler Anbieter von Technologie für Flottentelematik und mobiles Mitarbeitermanagement, weitet sein Geschäft mit über 225.000 aktiven Nutzern in Kanada, den USA, Europa und Australien rasant aus. Alan Fong, ein seit 20 Jahren in der Branche tätiger IT-Industrie-Veteran, ist als CTO zum Unternehmen gekommen. Er soll die Strategie der Geschäftslösungen von Fleet Complete formen und in die nächste Phase mit Innovationen und Wachstum führen - und dies für die bis heute am stärksten transformierenden Trends: Analysen von Big Data und das Internet der Dinge (IoT).



Fong bringt umfassende Erfahrungen in Aufbau und Entwicklung von wachstumsstarken Technologieunternehmen aus verschiedenen vertikalen Märkten wie Gesundheitswesen, Telekommunikation und Enterprise Workload Management mit. Alan Fong verfügt über einen Abschluss in Computertechnik von der University of Waterloo und hat seine profunde Berufserfahrung in Unternehmen wie IBM, Cybermation, Redknee und PointClickCare gesammelt. Während seiner Laufbahnentwicklung in der Softwarebranche hat er zur Wertschöpfung von Produkten beigetragen, indem er Kundenprobleme erfasst und Technologielösungen entwickelt hat, die Geschäftsergebnisse verbessern und rasante Wachstumspotenziale ausschöpfen. Als wahrer Technologe und Stratege ist Herr Fong umfassend als Berater und Mentor für verschiedene junge Unternehmen bei allen Aspekten ihrer Anlaufphase beteiligt. Er hilft ihnen, sich auf den Kundennutzen zu konzentrieren und für ein schnelles Wachstum aufzustellen.



In seiner neuen Rolle als CTO bei Fleet Complete wird Alan Fong die neue Generation an Produktentwicklungen leiten, indem er das Unternehmen bei seinem weiteren Wachstum auf der internationalen Bühne unterstützt und Endanwendern weiterhin Einfachheit ohne Einbußen bei hochkarätiger technischer Qualität bietet.



"Ich freue mich sehr, in diesem vitalen und agilen Unternehmen mit innovativem Elan und messerscharfem Fokus auf skalierbare, benutzerorientierte Technologie auf ihrem Weg zu globalem Erfolg dabei zu sein", kommentiert Alan Fong. "Fleet Complete ist mit Cloud, Big Data und IoT in der sich im Wandel befindlichen Automobilindustrie perfekt aufgestellt und ich bin begeistert, Teil des nächsten Kapitels der globalen Bestrebungen und Entwicklungen einzigartiger Geschäftslösungen des Unternehmens zu sein."



"Wir sind glücklich, Alan an Bord zu haben", sagt Tony Lourakis, Geschäftsführer bei Fleet Complete. "Er bringt sein enormes Fachwissen für die Entwicklung von Plattformen und Services mit vielen Vorteilen für Kunden und Organisationen in das Unternehmen ein. Mit der internationalen Reichweite und verstärktem Fokus auf Betriebssicherheit möchten wir bei Fleet Complete gewährleisten, dass die Qualität unserer integrierten Plattform unübertroffen gut ist, und die Entscheidung, Alan mit in das Team aufzunehmen, wird uns helfen, dies zu erreichen.



Weitere Informationen zu Fleet Complete erhalten Sie unter http://www.fleetcomplete.com



Informationen zu Fleet Complete®



Fleet Complete® aus Toronto ist ein global agierender Anbieter von systemrelevanten IoT-Lösungen für Flotten-, Asset- und mobiles Mitarbeitermanagement. Seit 2000 bedient Fleet Complete über 8000 Firmen aus aller Welt mit Managementlösungen für den Flottenbetrieb, das Fleet-Tracking und die Verwaltung mobiler Ressourcen. Mit AT&T in den USA und TELUS in Kanada, Telstra in Australien und T-Mobile in Europa unterhält das Unternehmen wichtige Vertriebspartnerschaften. Fleet Complete gehört zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen Nordamerikas und hat seit seiner Gründung im Jahr 2000 (als Complete Innovations Inc.) zahlreiche Auszeichnungen für Innovationen und Wachstum gewonnen. Weitere Informationen finden Sie unter fleetcomplete.com (http://www.fleetcomplete.com/).



David Prusinski, Exekutiv-Vizepräsident, Vertrieb und Marketing, Fleet Complete, david.prusinski@fleetcomplete.com, marketing@fleetcomplete.com, +1-647-684-3254



OTS: Fleet Complete newsroom: http://www.presseportal.de/nr/119291 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_119291.rss2