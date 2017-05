Smithers Viscient, ein globales Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organisation, CRO), gab die Ernennung von David Mitchell zum Director of Ecotoxicology bekannt.

Mitchell ist ein erfahrener Manager im Gewerbe- und Vor-Ort-Betrieb und seit über 25 Jahren in der Auftragsforschung und in Prüforganisationen tätig, darunter bei ALcontrol, Geneius Labs und Safepharm.

"Als dynamische und innovative Führungskraft mit Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Wissenschaftsteams stärkt David Mitchell unsere operative Führung, sodass wir besser auf unsere Kunden eingehen und auf den vergangenen Erfolgen aufbauen können", so Steve Dean, Managing Director, Smithers Viscient Europe. Er fügt hinzu: "David Mitchell ist strategisch und fachlich hervorragend gerüstet und wir sind uns sicher, dass sein Enthusiasmus unsere Kundenbasis stärken und dem Betrieb in Europa gut bekommen wird."

David Mitchell war zuletzt General Manager bei Eurofins UK und somit verantwortlich für das Gewerbe- und Betriebsmanagement zweier Laboratorien in Großbritannien. Er besitzt einen Bachelor-Abschluss in Combined Science der Universität Glamorgan, Wales.

Über Smithers Viscient

Smithers Viscient ist ein globales Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO). Das Unternehmen liefert ein breites Angebot an Ökotoxikologie-, Umwelt-, Metabolismus-, Chemie- und Toxikologie-Dienstleistungen für pharmazeutische, Pflanzenschutz-, chemische und Konsumentenhaushalts-Produkte. Pollenspender-Untersuchungsmöglichkeiten umfassen Laborstudien, Halbfeld- und Feld-Expositionen. Mit in Nordamerika und Europa niedergelassenen Laboratorien hat Smithers Viscient seit 45 Jahren Umweltstudien bezüglich einheitlicher Richtlinien und höher gestufter Studien durchgeführt. Für weitere Informationen über die regulatorischen Umweltprüfverfahren von Smithers Viscient besuchen Sie http://smithersviscient.com/.

