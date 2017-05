Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag nach dem langen Wochenende zugelegt. Der EuroStoxx 50 arbeitete sich am ersten Handelstag im Mai schrittweise bis auf ein Plus von 0,52 Prozent vor, sodass bei dem Leitindex der Eurozone am Ende 3578,21 Punkte auf der Kurstafel standen. Vor dem Zinsentscheid in den USA und der Stichwahl in Frankreich wollte zu Monatsbeginn aber keine überschwängliche ...

