Die deutsch-bosnische Zuliefergruppe Prevent hofft auf eine Normalisierung der Beziehungen zum Volkswagen-Konzern: "VW ist der größte Player im Markt. Niemand kommt an diesem Unternehmen vorbei. Prevent hat großes Interesse, diese bestehende Zusammenarbeit weiter zu vertiefen und auszubauen", sagte Prevent-Chefjustitiar Christian Becker dem "Handelsblatt".

Im vergangenen Sommer hatte es einen Konflikt zwischen VW und dem Zulieferer gegeben. Weil mehrere Prevent-Töchter die Teilelieferung an Volkswagen eingestellt hatten, ruhte in einigen Fabriken des Autoherstellers die Produktion. Die Prevent-Gruppe hat allerdings auch ihrer eigenen Wünsche an den Autokonzern: "Wie VW von uns, so erwarten auch wir von VW Verlässlichkeit und Vertragstreue. Das ist in einem Lieferverhältnis normaler Usus", so Becker.