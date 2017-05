Unterföhring (ots) - - Stärkster Monat für Sky Sport News HD in der Sendergeschichte: Durchschnittlich 683.000 Zuschauer pro Tag - Monatsmarktanteil der von Sky Media vermarkteten Sender lag im April bei 4,7 Prozent bei den Erwachsenen 14-59 Jahre, in der Kernzielgruppe der Männer 14-59 Jahre bei 5,8 Prozent - Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: "Der neue Reichweitenrekord von Sky Sport News HD zeigt, dass der Sender auch im Free-TV funktioniert, zumal fast die Hälfte neue Zuschauer sind, die noch kein Sky-Abonnement besitzen." - Martin Michel, Geschäftsführer Sky Media: "Mit dem erneut starken Monatsmarktanteil untermauern wir unsere steigende Relevanz und unseren Anspruch, uns mittelfristig als Nummer drei auf dem deutschen Werbemarkt zu etablieren."



Unterföhring, 02. Mai 2017 - Rekordmonat für Sky Sport News HD - Im April informierten sich so viele Sportinteressierte wie nie zuvor über Deutschlands einzigen 24-Stunden Sportnachrichtensender. Durchschnittlich 0,68 Millionen Zuschauer (Z3+) schalteten täglich den Sender ein - davon 0,66 Millionen lineare Zuschauer und 0,02 Millionen Unique Views via Sky Go. Die bisherige Bestmarke lag bei 0,64 Millionen Zusehern aus dem September 2016.



Zudem verzeichnete Sky Sport News HD mehr als 100.000 Views über den Live-Stream auf Sky.de. Nicht eingerechnet sind die Reichweiten via Sky Ticket sowie Zuschauer in den Sky Sportbars.



Für besondere Aufmerksamkeit sorgte der 4. April rund um die Bundesliga-Partie Borussia Dortmund - Hamburger SV. Sky Sport News HD hatte mit einer Nettoreichweite von 1,83 Millionen Zuschauern den reichweitenstärksten Tag in der Sendergeschichte, allein 580.000 Zuschauern entfielen dabei auf die Live-Übertragung des Bundesligaspiels. Zudem entschieden sich überdurchschnittlich viele Zuschauer für den Sender, um sich über die Geschehnisse in Dortmund im Vorfeld des Champions League Spiels gegen den AS Monaco zu informieren.



Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: "Der neue Reichweitenrekord von Sky Sport News HD zeigt, dass der Sender auch im Free-TV funktioniert, zumal fast die Hälfte neue Zuschauer sind, die noch kein Sky-Abonnement besitzen."



Stärkster Monat in der Geschichte von Sky Media Rekordträchtige Zahlen erzielte auch Sky Media im vergangenen Monat. Der Sky Vermarkter erzielte im April einen Monatsmarktanteil von 4,7 Prozent bei den Erwachsenen. In der Kernzielgruppe der Männer zwischen 14 und 59 Jahren lag der Marktanteil sogar bei 5,8 Prozent. Wie schon im Vormonat lag Sky Media in dieser Zielgruppe vor den Sendern der zweiten Generation. Bereits im Februar und März hatte der Monatsmarktanteil von Sky Media bei deutlich über 4 Prozent gelegen. Zugrunde liegen alle AGF-gemessenen exklusiven Sender im Sky Media Portfolio - alle Sender auf der Sky Plattform, die Free-TV Sender Zee.One HD und Deluxe Music HD.



Martin Michel, Geschäftsführer Sky Media: "Mit dem erneut starken Monatsmarktanteil untermauern wir unsere steigende Relevanz und unseren Anspruch, uns mittelfristig als Nummer drei auf dem deutschen Werbemarkt zu etablieren."



