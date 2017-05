Chicago (ots/PRNewswire) -



Cloudbasierte Pharmakovigilanz-Softwareplattform nutzt kognitive Datenverarbeitungs- und branchenweit anerkannte Standardverfahren zur Umgestaltung von Fallbearbeitung und Risikomanagement



ArisGlobal, ein führender Anbieter von integrierten Softwarelösungen auf Cloudbasis für die Biowissenschaften, präsentiert LifeSphere Safety (http://www.arisglobal.com/safety-and-risk-management/), eine Plattform-Suite für Pharmakovigilanz und Sicherheit, die bereits mehr als 50 Multi-Tenant-Cloud-Kunden hat. LifeSphere Safety basiert auf dem bewährten und erprobten Global Adverse Event and Medical Device Reporting von ArisGlobal (vormals Total Safety-Plattform), das Kunden sämtliche beste Funktionen und Funktionalitäten der weltweit wichtigsten Sicherheitsdatenbank bietet, einhergehend mit Grundsätzen von ArisGlobal für seine Gesamtvision von LifeSphere: Eine multimandantenfähige Cloud-Implementierung, eine offene und integrierte Architektur, Lösungen auf der Basis von branchenweit anerkannten Standardverfahren und die Bereitstellung fortschrittlicher Automatisierungsfunktionen, die sich auf die heutige dynamische, richtlinienkonforme Welt konzentrieren.



Cloudbasierte Kunden von LifeSphere Safety profitieren sofort von allen zukünftigen Upgrades, die einfacher, zügiger und ohne zusätzliche Kosten implementiert werden. Gleichzeitig nutzen sie den Vorteil einer deutlich reduzierten Fallbearbeitungszeit um bis zu 30 %, was in unabhängiger Weise von einem unabhängigen Auftragsforschungsinstitut bestätigt wurde.



"Wir freuen uns, unsere gesamte Sicherheitsplattform auf die Multi-Tenant-Cloud zu verlagern, damit unsere Kunden die Vorteile von kognitiver Datenverarbeitung, UI-Verbesserungen und andere Technologieinnovationen nutzen können, die wir für alle unsere Produkte durch unsere häufigen, einfacheren und kostengünstigen Upgrades bereitstellen", sagte Sankesh Abbhi (https://www.linkedin.com/in/sankesh-abbhi-502397b/) , Geschäftsführer von ArisGlobal.



"Die branchenweite Umstellung der Biowissenschaftenindustrie auf die Cloud, um Effizienz zu steigern und Kosten zu senken, wird unserer Meinung nach von Gartner unterstützt. Gartners Vorhersagen für 2017: Biowissenschaften F&E - Der Digital R&D Gets Smart Bericht gibt an, dass "bis 2019 über 75 % der F&E-Biowissenschaften IT-Organisationen letztlich die "Cloud First"-Anwendungsstrategien unterstützen werden (https://www.gartner.com/doc/3533917/predicts--life-science-rd).[i]"



"Im Gegensatz zu allen anderen Sicherheitssystemen auf dem heutigen Markt, ist LifeSphere Safety von ArisGlobal eine umfassende, multimandantenfähige cloudbasierte Plattform, die unseren Kunden bei einer Reihe von Sicherheitsprozessen geschäftskritische Vorteile bietet", sagte Dr. Krishna Bahadursingh (http://bit.ly/2oP5kqd), Senior Vice President von ArisGlobal für den Geschäftsbereich Sicherheit & Risikomanagement. "LifeSphere Safety hat in zunehmendem Maße innovative Funktionen und Funktionalitäten im Bereich Automatisierung und kognitive Datenverarbeitung implementiert und damit bessere Entscheidungen aus der Pharmakovigilanz-Fallbearbeitung eines Kunden ermöglicht, was wiederum zu einem gründlicheren Patientensicherheitsmanagement, verringertem Personalaufwand und besserer Informationstransparenz führt."



Die LifeSphere Safety-Plattform umfasst integrierte Lösungen für:



- Falleingang und Ersteinschätzung von unerwünschten Ereignissen - Case Management - Sicherheitseinreichungen - Tracking von Einreichungen - Signalerkennung und Leistungsrisikomanagement - Zentrale Ereigniscodierung



Während sich die Plattform problemlos mit anderen ArisGlobal-Lösungen integrieren lässt, ist sie absichtlich mit einer offenen Architektur aufgebaut, die eine einfache Integration in Drittanbieterlösungen ermöglicht.



Informationen zu ArisGlobal



Die cloudbasierten Softwarelösungen von ArisGlobal ermöglichen die weltweite Arzneimittelentwicklung und die Erfüllung gesetzlicher Auflagen in den Biowissenschaften und im Gesundheitswesen. Die Cloud-Plattform des Unternehmens unterstützt den gesamten Lebenszyklus, einschließlich klinische Entwicklung, regulatorische Angelegenheiten, Pharmakovigilanz und medizinische Kommunikation. Hunderte von Arzneimittel- und Geräteherstellern, CROs und Aufsichtsbehörden nutzen ArisGlobals fortschrittliche technische Lösungen - vom Informationsmanagement für behördliche Bestimmungen, Strategien für Risikobewertung und -minderung bis hin zu Managementsoftware für medizinische Informationen und klinische Studien - um bessere und fundiertere Entscheidungen zu treffen, die Compliance zu gewährleisten, Risiken zu reduzieren und die betriebliche Effizienz zu erhöhen. ArisGlobal hat seinen Hauptgeschäftssitz in den USA und unterhält Niederlassungen in Europa, Indien und Japan. Besuchen Sie arisglobal.com (http://www.arisglobal.com/) oder folgen Sie ArisGlobal auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/aris-global) und Twitter (https://twitter.com/Aris_Global).



[i] Gartners Vorhersagen für 2017: Life Science R&D - Digital R&D Gets Smart, Veröffentlicht: 2. Dezember 2016.



