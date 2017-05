Rainer Lemm (GS&P): Branche der Gaming- und Wettspielindustrie weiterhin hochinteressant

Aus dem Portfolio des GS&P Fonds Family Business nimmt Rainer Lemm heute die Aktie von Playtech und die Gamingbranche insgesamt ins Visier.

Wir haben die britische Playtech plc verkauft. Der Hersteller von Software-Plattformen für die Gaming- und Wettspielindustrie ist profitabel, unverschuldet und gekennzeichnet von einem positiven Momentum. Der Gründer und einzige Ankeraktionär Teddy Sagi hat in den letzten Monaten allerdings sein Engagement aus Diversifizierungsgründen deutlich reduziert, so dass das Unternehmen nicht mehr Bestandteil unseres Family Business-Universums ist. Da wir, anders als einige Wettbewerber, ausschließlich Familienunternehmen in unserem Portfolio halten und unsere Strategie nicht verwässern wollen, haben wir die Aktie als Konsequenz verkauft.

Die Playtech-Aktie hat seit Jahresanfang um 12,7%zugelegt und notiert nahe ihres Allzeithochs von rd. GPB 9,5. Den Kursanstiegkann man wohl auch als das "Verschwinden des Sagi-Diskonts" interpretieren -der ehemalige Investmentbanker ist bisher als recht streitbare undpublicityträchtige Persönlichkeit in Erscheinung getreten. Wir haben die Aktie knapp 3 Jahregehalten und inkl. der Dividenden rund 50% verdient.Portfolio



Die gesamte Branche der Gaming- undWettspielindustrie ist weiterhin hochinteressant und wird von drei größerenTrends bestimmt: von "offline" zu "online", von lizenzlosen zu reguliertenUmsätzen sowie der Entwicklung zur schnellen Konsolidierung, um Größenvorteilerealisieren zu können. Wir bleiben daher in diesem Thema investiert, denn vonden genannten Trends dürfte auch unser Portfoliowert Betsson AB aus Schwedenprofitieren. In der letzten Märzwoche wurde der Entwurf für das schwedischeGlückspielgesetz vorgestellt, der das staatliche Lotto-Monopol festschreibt undzugleich die Online- und Offline-Aktivitäten für Wettspiel, Pferdewetten undOnline-Kasino regelt.

Betsson ist ein typischer Value-Kandidat: dieBilanz ist mit einer EK-Quote von 56% solide und das Unternehmen mit einer Nettomarge von 21>#/span###hochprofitabel; dies dürfte zu einer Dividendenzahlung von gut 6% in diesemJahr führen. Ein ungünstiges Timing der Firma in der Kommunikation nach demBrexit schlägt sich noch immer in eher vorsichtigen Schätzungen der Analystennieder und hat den Kursverlauf in einem neumonatigen Seitwärtstrend verharrenlassen. Bei pessimistischer Schätzung des Free Cash Flows im laufenden Jahr undeinem Unternehmenswert von gut SEK 12 Mrd. ergibt sich eine FCF-Rendite von knapp 7,5>#/span###.Dieses Geschäftsmodell ist aktuell zu einem unterdurchschnittlichen KGV von 12zu haben in einem Umfeld, das regulatorisch immer wohlwollender wird. So werdendie Niederlande ihr Wettspielgesetz voraussichtlich 2018 auf den Weg bringenund 2019 dürfte Deutschland folgen. Die genannte Ertragskraft wird sich unsererAuffassung nach künftig auch an der Börse auszahlen.

1963 gründeten Bill Lindwall und Rolf Lundströmdie u2018AB Restaurang Rouletteru2019, die später in Cherryföretagen AB umbenannt wurdeund im Jahre 2003 die von Henrik Bergquist, Anders Holmgren und Fredrik Sidfalkgegründete Betsson AB gekauft hat. Seit 2006 firmiert das Unternehmen unterBetsson und wird heute in der 2. Generation von Pontus Lindwall (Aufsichtsrat)geleitet, der zusammen mit seiner Mutter Berit Lindwall und Rolf Lundström(über die Provobis Property AB) einen großen Teil der A-Aktien hält, die über10 Stimmrechte pro Aktie verfügen. Weitere A-Anteilseigner sind neben denGründern eines aufgekauften Konkurrenten (Kling, Hamberg und Knuttson) auch dieDanske Bank und Svenska Handelsbanken, womit Betsson ein bestens etabliertesUnternehmen ist.