Gestoppte bzw. gedrehte Serien: RHI -0,11% auf 26,72, davor 5 Tage im Plus (6,83% Zuwachs von 25,04 auf 26,75), Warimpex 0% auf 0,959, davor 4 Tage im Plus (2,02% Zuwachs von 0,94 auf 0,96), Erste Group -2,04% auf 32,15, davor 3 Tage im Plus (1,93% Zuwachs von 32,2 auf 32,82), Lenzing -0,67% auf 170,05, davor 3 Tage im Plus (5,03% Zuwachs von 163 auf 171,2). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Valneva 2,76 (MA100: 2,75, xU, davor 67 Tage unter dem MA100), HTI 0,76 (MA100: 0,72, xU, davor 32 Tage unter dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:HTI 0,76 (MA200: 0,73, xU, davor 32 Tage unter dem MA200). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Air Berlin (bester mit 5,37%), Amag (bester mit 6,73%), Buwog...

Den vollständigen Artikel lesen ...