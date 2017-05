Alliance-Bernstein hat überraschend CEO Peter Kraus und neun weitere Mitglieder der Führungsebene entlassen. Sie bekommen hohe Abfindungen. Die Personalie heizte Spekulationen über die Gründe des Rauswurfs an.

Die Alliance-Bernstein Holding hat sich überraschend von ihrem CEO und Chairman des Board of Directors Peter Kraus getrennt. Zugleich mussten neun Mitglieder des Board gehen. Für Kraus versüßen rund 99 Millionen Dollar den Abgang. Denn Alliance-Bernstein kauft 4,34 Millionen Aktienzertifikate zu je 22,90 Dollar von Kraus zurück, wie aus einer Pflichtmitteilung am Montag hervorging. Er hatte den größten Teil seiner Vergütung in solchen Zertifikaten erhalten.

Die Personalie überraschte Analysten und heizte Spekulationen über die Gründe des Rauswurfs an. Will der Mehrheitseigentümer, der französische Versicherungskonzern Axa, mehr Kontrolle übernehmen? Gab es Reibungen zwischen dem CEO und Axa? Oder war eine bedeutende Strategieänderung vorgesehen? Eine Telefonkonferenz mit Denis Duverne, Chairman von Axa, lieferte kaum Klarheit.

"Die Telefonkonferenz des Managements führte zu mehr Fragen als Antworten", schrieb Surinder Thind, Analyst bei Jefferies am Montag. Die Veränderungen würden einen glauben machen, "dass sich Alliance-Bernstein einer Strategieänderung ...

