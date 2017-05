ROM (dpa-AFX) - Die angeschlagene italienische Fluggesellschaft Alitalia wird unter Fremdverwaltung gestellt. Das Ministerium für Wirtschaftliche Entwicklung in Rom gab am Dienstagabend einem Antrag des Managements auf "außerordentliche Sonderverwaltung" - was einer Insolvenzverwaltung entspricht - statt, wie aus einer Mitteilung hervorging. Die Regierung ernannte per Dekret außerdem drei Kommissare, die nun die Geschicke des seit Jahren in der Krise steckenden Unternehmens lenken müssen. Sie müssen ausloten, ob Alitalia die Wende schafft oder das Unternehmen aufgelöst werden muss. Die italienische Regierung will einen Käufer für die Krisen-Airline finden und lehnt eine Verstaatlichung der einstigen Staatslinie nach bisherigen Aussagen ab. Zum Antrag auf Sonderverwaltung kam es, nachdem die Belegschaft in einem Referendum einen Sanierungsplan mit drastischen Sparmaßnahmen abgelehnt hatte./lkl/DP/he

