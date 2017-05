Digitale Bildung ist Thema an Schulen rund um den Globus. Da will auch Microsoft mitmischen und präsentiert Windows 10 S für Schulen. Die Light-Variante des Betriebssystems ist auch ein Frontalangriff gegen Google.

Microsoft hat am Dienstag in New York eine neue Light-Version seines Windows-Betriebssystems speziell für den Bildungsbereich vorgestellt. Zugleich präsentierte der Softwarekonzern mit dem "Surface Laptop" ein neues Notebook aus eigener Entwicklung für den Einsatz in Schulen mit einer Akkulaufzeit von bis zu 14,5 Stunden.

Bei Windows 10 S habe sich Microsoft von den Bedürfnissen der Lehrer und Schüler inspirieren lassen, sagte der bei Microsoft weltweit für den Bildungsbereich zuständige Manager Anthony Salcito. Die neue Version "Windows 10 S" sei an das schulische Umfeld angepasst. Dort sei kein reichhaltiger Funktionsumfang erforderlich, sondern die Geräte müssten flexibel einsatzfähig und leicht zu verwalten sein, sagte Salcito.

Einrichten eines PCs in weniger als 30 Sekunden geplant

Mit Hilfe einer Set-Up-Anwendung sollen IT-Administratoren an den Schulen PCs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...