Hamburg (ots) - Drei Jahre lang hatten Melanie Müller (28) und ihr Mann Mike Blümer (52) versucht, sich ihren Baby-Wunsch zu erfüllen. Jetzt ist es tatsächlich bald soweit. Mit CLOSER (EVT 03.05.) sprach die Ex-Dschungelkönigin exklusiv über ihr Glück, bald Mutter zu sein.



"Ich musste vier verschiedene Tests machen, bis ich glauben konnte, dass unser Traum doch noch wahr wird", erzählt Melanie. An eine Schwangerschaft auf natürlichem Wege hatte das Paar schon gar nicht mehr geglaubt, hatten sie doch schon alles versucht und waren zuletzt sogar in einer Fruchtbarkeitsklinik - ohne Erfolg. Über das Babygeschlecht sowie die Umstände der für den 3. Oktober erwarteten Geburt haben sich beide noch nicht erkundigen wollen. "Uns stinken schon die bevorstehenden Kurse, die man machen muss. Auf dieses 'Happy Schwangerschaftsgedöns' haben wir gar keinen Bock", versichert Melanie. Doch ihr Mann flüstert zum Abschied: "Also gestern hab ich sie erwischt, als sie nach Babystramplern gesucht hat ..."



Hinweis an die Redaktionen: Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von Closer (Nr. 19/2017, EVT 03.05.).



