Sigma Systems, weltweiter Marktführer von katalogbasierter Software, hat Catherine Michel zum Chief Technology Officer (CTO) ernannt.

Zuvor war Frau Michel als Chief Strategy Officer (CSO) im Leadership-Team von Sigma tätig und ist zurzeit Mitglied des TM Forum Executive Committee. Sie wurde vom Fachmagazin "Global Telecoms Business" als eine der einflussreichsten Führungspersönlichkeiten der Telekom-Industrie bezeichnet und setzt sich als Mentorin und Fürsprecherin öffentlich für den Einstieg von mehr Frauen in Telekom- und IT-Berufe ein. Als Chief Technology Officer ist Frau Michel für das Produktportfolio und die Strategie von Sigma verantwortlich.

"Catherine genießt in der IT- und Telekommunikationsbranche weltweit Anerkennung, und wir schätzen uns glücklich, sie im Sigma-Team zu begrüßen. Sie blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte in puncto Innovationen in der Softwareentwicklung zurück und vertritt einen sehr strategisch ausgerichteten Denkansatz. Catherine hat entscheidend zur Weiterentwicklung unseres Produktportfolios beigetragen und wird diesen Erfolg in ihrer neuen Funktion in den kommenden Monaten und Jahren fortsetzen. Catherine fungiert als wichtige Repräsentantin von Sigma auf Veranstaltungen und Technologieforen in aller Welt", erläuterte Tim Spencer, President und CEO bei Sigma.

Vor ihrem Einstieg bei Sigma gründete Frau Michel das Unternehmen Tribold, für das sie als CTO das Produkt- und Lösungsportfolio aufbaute. Tribold wurde 2013 von Sigma übernommen. Vor der Gründung von Tribold entwickelte sie Geschäftsstrategien und umfangreiche B/OSS-Lösungen für Accentures Communications and High Tech Practice auf globaler Ebene.

"Sigma ist führend in der Entwicklung von Technologielösungen, mit denen Unternehmen die Transformation zu agilen digitalen Dienstanbietern gelingt", erklärt Frau Michel. "Ich bin stolz auf die Marktposition, die wir erreicht haben, und auf die Chancen, die sie uns bietet."

Frau Michel wird auf dem TM Forum Live! in Nizza über Windstream sprechen, einen Kunden von Sigma. Bei der gemeinsamen Präsentation wird beschrieben, wie Windstream ein umfassendes digitales Transformationsprogramm parallel zu einer größeren Akquise- und SDN-Bereitstellung entwickelt, gesteuert und durchgeführt hat. Als wichtiger strategischer Partner unterstützt Sigma durch die Einführung einer katalogbasierten agilen B/OSS-Lösung seinen Kunden Windstream auf dem Weg zu einem agilen Vertriebsunternehmen. Das Portfolio von Sigma unterstützt Windstream und andere CSPs bei der Nutzung digitaler Innovation und ermöglicht die schnelle Einführung und Bereitstellung neuer Produkte und Dienstleistungen, ohne dass bestehende Systeme vollständig ausgetauscht werden müssen.

Zeit und Ort der Präsentation:

15. Mai,11:15 Uhr

TM Forum Live!

Palais des Congrès Acropolis, Nizza, Frankreich

Über Sigma Systems (sigma-systems.com oder Twitter @SigmaSystems)

Sigma Systems ist ein führender Anbieter von katalogbasierten Softwarelösungen für Kommunikations-, Medien- und High-Tech-Unternehmen. Sigma liefert seine preisgekrönten Produkte an über 80 Kunden in 40 Ländern.

Das Portfolio des Unternehmens umfasst Katalog-, Preisgestaltungs- (CPQ), Auftragsverwaltung- sowie Bereitstellungprodukte, die in der Cloud oder vor Ort eingesetzt werden können. Sigma verfolgt einen agilen Ansatz für die Implementierung seiner B/OSS-Produkte bei den Kunden.

Sigma betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Das Unternehmen arbeitet mit Technologie- und Integrationspartnern in über 100 Ländern zusammen.

