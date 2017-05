Donald Trump hat in seinen ersten 100 Amtstagen auffallend oft den Kontakt zu Staatenlenkern gesucht, die es mit der Demokratie nicht so genau nehmen. Das Weiße Haus glaubt, diese Gespräche seien hilfreich.

Sean Spicer, der Sprecher des Weißen Hauses, musste wieder einmal das tun, was er in seinen ersten 100 Amtstages besonders intensiv geübt hat: zurückrudern. Nein, es gebe keine Pläne für ein Treffen des US-Präsidenten mit Kim Jong Un. Nein, die Bedingungen dafür seien nicht erfüllt, im Gegenteil, man sei weit entfernt davon.

Spicer versuchte zu glätten, was sein Chef aufgeworfen hatte. Donald Trump hatte in aller Welt Stirnrunzeln ausgelöst, als er in einem Interview der Agentur Bloomberg erklärt hatte, er würde sich geehrt fühlen, wenn er sich mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un treffen könnte.

"Wenn es angebracht wäre, mich mit ihm zu treffen, würde ich das absolut tun, ich würde mich geehrt fühlen, es zu tun", sagte Trump wörtlich. Und er fügte hinzu: "Die meisten Politiker würden das niemals sagen."

Zumindest in diesem Punkt hat Trump Recht. Ein Treffen mit Kim Jong Un gilt in der internationalen Diplomatie bisher als "no go", als völlig unmöglich. Zu oft haben er und seine Vorgänger versucht, mit der halben Welt Katz und Maus zu spielen, zu oft hat das kommunistische Land gezeigt, dass es an einer ernsthaften Befriedung nicht interessiert ist.

