The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.05.2017



ISIN Name



CA0025552096 ABACUS MNG NEW

CA00289Q1046 ABENTEUER RES. CORP. O.N.

CA9607552051 WESTMINSTER RESOURCES LTD

US03674U2015 ANTHERA PHARMACEUT.DL-,01

US0977931031 BONANZA CREEK ENER.DL-001

US4645921044 ISLE OF CAPRI CAS. DL-,01

US7602761055 REPUBLIC AIRWAYS HLDGS

US86764L1089 SUNOCO LOG.PART.LP UTS

US91338E1010 UNIVERSAL AM.CORP. DL-,01