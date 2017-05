FRANKFURT (Dow Jones)--Eon hat beim Start in die neue Energiewelt einen namhaften Partner gefunden: Der Energiekonzern vereinbarte mit dem Internetgiganten Google eine Kooperation bei Solarenergie, wie das Handelsblatt berichtet. Eon und Google werden demnach in Deutschland gemeinsam und damit erstmals außerhalb der USA die von Google entwickelte Plattform Sunroof anbieten.

Ein Eon-Sprecher bestätigte die geplante Kooperation auf Anfrage.

Sunroof nutzt die Daten, die der US-Konzern über die Satelliten- und Kartendienste Google Earth & Maps sammelt. Eine ausgeklügelte Software berechnet für jedes erfasste Dach, wie viel Sonnenlicht im Jahresverlauf anfällt. In Deutschland können nun Hausbesitzer über Eons Internetseite das Solarpotenzial abschätzen - und direkt die Produkte des Konzerns kaufen, so das Handelsblatt weiter. Google erhält Lizenzgebühren. Zum Start werden sieben Millionen Gebäude abgedeckt - unter anderem in den Ballungszentren München, Berlin, Rhein-Main und dem Ruhrgebiet.

Für den Eon-Konzern, der gerade erst die Kohle- und Gaskraftwerke abgespalten hat, ist die Partnerschaft mit dem Weltkonzern ein wichtiger Schritt in die neue Energiewelt. Das Modell soll auf andere europäische Länder übertragen werden.

May 02, 2017

