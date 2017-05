Mannheimer Morgen über das griechische Sparpaket Überschrift: Nicht tragbar Nie und nimmer wird Griechenland seine Schulden zurückzahlen. Über 300 Milliarden Euro Verbindlichkeiten könnte der Staat, dessen jährliche Wirtschaftsleistung gerade mal halb so groß ist, nur abbauen, wenn es eine lange Phase kräftigen Wachstums gäbe. Nur: In genau die wird Griechenland kaum jemals kommen, so lange es diese Schuldenlast tragen muss, die wie ein Damoklesschwert über allem schwebt. Denn das lässt zum Beispiel schon die Investoren zögern - und hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Die Regierung Tsipras hat das Land politisch ein wenig stabilisiert. Überhaupt gibt es erste zarte Pflänzchen einer Erholung. Doch wenn das aktuell mit den Gläubigern ausgehandelte Spar- und Reform-Paket mit seinen neuerlichen Rentenkürzungen und Steuerbelastungen durch das Athener Parlament muss, könnte es auch für den Linkssozialisten eng werden. Schon sind Generalstreiks angesagt. Es stimmt ja: Jedes zu weite Entgegenkommen hätte Griechenland nicht geholfen, im Gegenteil. Alle politischen Kräfte hätten eine Lockerung des Druckes nur genutzt, um möglichst wenig zu verändern. Nur: Zu viel Druck kann auch strangulieren, Griechenland ist ausgepresst. Der IWF hat die größte Erfahrung mit solchen Situationen. Er gilt als fordernd bei Reformprogrammen. Deshalb wollte gerade Berlin ihn immer im Gläubigerkreis haben. Richtig so. Nun aber, beim dritten Rettungspaket, verlangt der Fonds als einzige der beteiligten Institutionen einen massiven Schuldenschnitt, sonst will er nicht mehr mitmachen. Seit zwei Jahren schon verzögert Finanzminister Wolfgang Schäuble die Erfüllung seiner Zusage an den Bundestag, ohne IWF werde es kein drittes Rettungspaket geben. Derweil fließen die Milliarden. Es wird Zeit, dass den Deutschen, den Griechen, allen Europäern endlich reiner Wein eingeschenkt wird. Alternativ auch Retsina. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

