Lieber Leser,

Carl Zeiss konnte zuletzt die Börsen nicht mehr übermässig überzeugen. Binnen zweier Wochen schaffte die Aktie lediglich ein Ergebnis von -1,2 %. Jetzt dreht der Wind wieder, wenn die ersten Kursavancen der neuen Woche stimmen. Die Aktie befindet sich im technischen Aufwärtstrend und näherte sich nun bis auf wenige Zentimeter dem am 19. April erreichten Allzeithoch bei 42,61 Euro an. Damit wäre das Signal für einen mächtigen Aufwärtsmarsch vorhanden, so die technischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...