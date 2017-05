Kanzlerin Merkel und Russlands Präsident Putin sind bei ihrem Treffen in der Ukraine-Frage nicht nennenswert vorangekommen. Das Verhältnis ist angespannt. Die bilateralen Beziehungen haben für beide keine Priorität mehr.

Mit durchschnittlich 207 Kilometer pro Stunde sicherte sich der finnische Mercedes-Pilot Valtteri Bottas am Wochenende vor den Augen von Russlands Präsident Wladimir Putin den Sieg beim Formel-1-Rennen in Sotschi. Die Annäherungsbewegungen zwischen der Bundesregierung und dem Kreml verlaufen deutlich langsamer. Ein Sieger in den Verhandlungen der Kanzlerin Angela Merkel mit Putin ist daher auch noch nicht zu erkennen.

Es wurde als große Geste des Entgegenkommens gefeiert, dass Merkel das erste Mal seit zwei Jahren wieder nach Russland kam. Weitere Fortschritte sind, zumindest anhand der Aussagen auf der Pressekonferenz nach dem Gespräch, für das Konfliktfeld Ukraine nicht auszumachen. Das Gesprächsformat Normandie-Vierer (Deutschland, Frankreich, Russland und die Ukraine) soll bleiben, auch am Minsker Abkommen wollen beide Seiten trotz der stockenden Umsetzung festhalten. Es seien keine neuen Vereinbarungen, sondern eine konsequente Realisierung des Abkommens nötig, sagte Merkel.

Laut Putins Sprecher Dmitri Peskow waren sich beide trotz unterschiedlicher Meinung über die Ursache des Konflikts einig, dass Minsk-II einen neuen Impuls benötige. Mit neuen Ideen, wie dies geschehen soll; wie das Abkommen implementiert, der Waffenstillstand endlich stabilisiert und der politische Lösungsprozess in Gang gesetzt werden soll, wartete das deutsch-russische Duo in Sotschi aber nicht auf.

Sie hoffe auf ein Ende der Sanktionen gegen Russland, wenn das Minsker Abkommen umgesetzt ...

