Wuzhen, China (ots/PRNewswire) - Chinas historische

Wasserstraßenstadt Wuzhen ist vom 23. bis 27. Mai Gastgeber des

Future of Go Summit, bei dem an drei Spieltagen der

Entscheidungskampf des Jahres zwischen AlphaGo von Googles DeepMind

und dem weltbesten Go-Spieler, dem 19-jährigen Chinesen Ke Jie,

ausgetragen wird.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/506745/wuzhen_alphago.jpg



Dieses Match ist die nächste Etappe auf den verblüffenden Sieg von

AlphaGo über den legendären Go-Spieler Lee Se-dol im vergangenen

Jahr. Der Endkampf mit Ke wird von Go-Fans und Experten mit Spannung

erwartet.



"In diesem Finale zwischen Ke und AlphaGo treffen Tradition und

Innovation symbolisch aufeinander," sagte Luo Chaoyi, Direktor von

China Qi-Yuan von der State General Administration of Sports (der

nationalen chinesischen Organisation für Brett- und Kartenspiele von

der staatlichen Sportbehörde Chinas).



Unter Wahrung historischer Reliquien wie auch innovativer moderner

Lebensräume hat Wuzhen alle Leitungen in die Erde verlegt und

gleichzeitig passende Unterbringungsgelegenheiten in historisch

hochwertigen Bauten renoviert, wodurch die Wertschätzung der

Geschichte wie auch des modernen Lebens perfekt aufeinander

abgestimmt sind. Auch ist Wuzhen als Veranstaltungsort dieses

Mensch-gegen-Maschine-Matches sinnbildlich, denn auch dies ist ein

Dialog zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, klassischer und

moderner Traditionen.



Das Future of Go Summit ist für Wuzhen nicht die erste Begegnung

von Hi-Tech und Innovation. Seit 2014 ist Wuzhen der dauerhafte

Veranstaltungsort der World Internet Conference.



Yao Jie, Assistentin des Hauptgeschäftsführers von Wuzhen Tourism

Co. Ltd, gab dazu bekannt, dass das gesamte malerische Gebiet von

Wuzhen über WLAN verfügt und für alle Öko-Parkplätze, mobilen

Zahlungsstellen, Kreditkartenstellen zur Anmietung und Ticket-Kioske

mit Gesichtserkennung usw. intelligente Vernetzung bereitgestellt

wurde.



"Das Internet hat Wuzhen zu einem attraktiveren Ziel gemacht und

bringt auch grenzenüberschreitende Veränderungen in unsere kleine

Wasserstadt."



Neben den Cyber-Veranstaltungen bietet Wuzhen auch andere

kulturelle Veranstaltungen, zu denen das Wuzhen Theaterfestival

zählt. Mehr als 100 Konferenzräume jeder Größe und zu jedem Zweck

sowie sieben Theater im Stadtgebiet wurden mit den neuesten

Annehmlichkeiten ausgestattet. Des Weiteren werden Besuchern von

Wuzhen das berühmte, nur mit Privatunterkünften vergleichbare

Gasterlebnis und kundenfreundliche Dienstleistungen geboten.



Mit seiner soliden 10-jährigen MICE- oder

Tagungsveranstaltungserfahrung zeichnet sich Wuzhen durch kulturelle

Diversität und Besucherfreundlichkeit aus, die die traditionsreiche

Kultur mit der innovativen Technologie verbinden.



Informationen zu Wuzhen



Das nur 1,5 Stunden mit dem Auto von Shanghai entfernte Wuzhen ist

als Wasserstraßenstadt einer der beliebtesten Ferienorte Chinas und

ist für seine wichtigen historischen Kulturstätten und als einer der

begehrtesten Veranstaltungsorte für Konferenzen und Tagungen hoch

angesehen. Neben den sehr gut erhaltenen Kunstwerken und

Landschaften, die bis zu 1300 Jahre alt sind, war Wuzhen seit 2007

Gastgeber von mehr als 10.000 kulturellen und künstlerischen

Ausstellungen und Veranstaltungen.



