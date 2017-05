Kiel (ots) - Als "zu kurz gesprungen" bezeichnet Jan-Nikolas Sontag, Geschäftsführer des schleswig-holsteinischen Kfz-Gewerbeverbandes, das partielle Diesel-Fahrverbot in Hamburg: "Wir brauchen im Norden ein Gesamtkonzept und keine Einzelmaßnahmen wie in Hamburg", sagte er den Kieler Nachrichten (Mittwochsausgabe).



Diesel generell aus den Innenstädten zu verbannen, sei in der "derzeit aufgeregten Diskussion" nicht zielführend. Bei Schadstoffausstößen müssten vielmehr alle Verursacher, wie etwa der Schiffsverkehr, gemeinschaftlich betrachtet werden.



Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge sind im Norden "derzeit kein Thema", schreibt die Zeitung weiter unter Berufung auf das schleswig-holsteinischen Umweltministerium. "Es gibt zwar einige wenige Schwerpunkte, wo die Schadstoffbelastung hoch ist, aber überwiegend haben wir in Schleswig-Holstein gute Luft", sagte eine Sprecherin.



Die Landeshauptstadt Kiel ist nach Feinstaubalarm und steigenden Schadstoff-Belastungen durch ältere Dieselfahrzeuge unter Druck geraten. Laut Bundesumweltamt wies Kiel 2016 bundesweit mit 65 Mikrogramm pro Kubikmeter den fünfthöchsten Stickoxid-Wert im Jahresdurchschnitt auf.



