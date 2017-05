BMW stellt seine großen Werke auf Elektroautos um. Nach dem "I3" in Leipzig soll im niederbayerischen Dingolfing der "INext" gebaut werden. Das Auto soll mehr können als nur elektrisch fahren.

Ilka Horstmeier führt die Besucher zum "schönsten Lockenwickler Dingolfings". Ein wenig ist die Leiterin der Motorenproduktion auf ihren Wickelroboter für Elektromotoren im Werk 2.2. Kunstvoll zwirbelt die Maschine rund 3,5 Kilometer Kupferkabel zu einem handlichen Motor in Melonengröße, der demnächst in einem BMW Hybridmotor arbeiten wird. 115 Kilowatt kommen aus der kleinen Kraftmaschine, "so etwas können Sie in der Industrie nicht kaufen", sagt Horstmeier.

Deshalb hätten sich die Bayerischen Motorenwerke entschlossen, ihre E-Maschinen auch selbst zu bauen und nicht von Zulieferern zu kaufen. "Wir wollen schnell am Markt und technologisch führend sein", betont die Managerin beim Gang durch die Produktion von Elektromotoren und Hochvoltspeichern. "Das geht nur, wenn wir alles für die Elektromobilität unter einem Dach haben."

Dingolfing werde das "Kompetenzzentrum" für Elektrokomponenten. Das Werk in Niederbayern soll künftig der Schrittmacher für alle Elektromotoren und Batterien sein. Bereits heute beliefert man acht Produktionswerke mit Motoren und Batterien, von South Carolina bis Thailand, wo der Geländewagen X5 auch als Plug-in-Hybrid montiert wird.

Vor vier Jahren begann BMW mit dem "i3" in Leipzig mit dem Bau von Elektroautos. Viel Geld hat der Konzern in das Projekt gesteckt, dass die Erwartungen bislang nicht erfüllen konnte. 2016 verkaufte BMW keine 30.000 Elektroautos, bei einem Gesamtabsatz von 2,3 Millionen Stück im Konzern. In Deutschland ...

