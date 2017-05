Die Academy of Interactive Arts Sciences freut sich, die 5. jährliche D.I.C.E. Europe Konferenz anzukündigen, die in diesem Jahr im Hotel Cascais Miragem in Portugal ausgerichtet wird. Die vom 10. bis 12. September 2017 stattfindende Konferenz bietet europäischen Führungskräften der Videospielbranche erstklassige Networking-Gelegenheiten. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, Fachreferenten zuzuhören und an fokussierten Gesprächen am runden Tisch teilzunehmen, um sich mit den wichtigsten Ideen und Trends der Branche auseinanderzusetzen.

Der diesjährige D.I.C.E-Gipfel, der in Portugal beginnt und mit dem D.I.C.E-Gipfel in Las Vegas fortgesetzt wird, dreht sich um das Thema Made Better (Besser gemacht). Die Referenten werden in diesem Jahr das gesamte Spektrum dessen beleuchten, was den kreativen Entwicklungsprozess in der interaktiven Unterhaltungs-Community antreibt. Welches sind die Maßstäbe des Erfolgs, und wie können wir unsere Designs an ihnen ausrichten? Wie entwickeln wir uns weiter, und wie gleichen wir das Innovationsrisiko aus? Wie inspirieren wir Einzelne und Teams, Veränderungen voranzutreiben? Die Referenten der D.I.C.E. Europe werden persönliche Erkenntnisse und Erfahrungen dazu teilen, wie sie Kreativität und Erfolg in der Videospielbranche heute und in der Zukunft fördern.

Die AIAS freut sich, die erste Runde ihrer Referenten bekannt geben zu dürfen:

Hermen Hulst , Managing Director und Mitbegründer, Guerrilla Games. Bei Guerrilla war Hulst für die Betreuung der Killzone -Reihe und zuletzt des sehr erfolgreichen neuen Open-World-Action-Rollenspiels (RPG) Horizon Zero Dawn verantwortlich. Auf der D.I.C.E. Europe wird Hulst die Hauptrede der Konferenz halten und sich dabei mit dem kreativen Wendepunkt seines Studios hin zur Entwicklung seines neuen geistigen Eigentums (IP) befassen.

Hendrik Lesser, Chairman, European Games Developer Federation (EGDF) sowie CEO und Gründer von Remote Control Productions.

Das Motto der diesjährigen D.I.C.E. - MADE BETTER - verkörpert die universelle Verpflichtung unserer Branche, in Bezug auf Handwerk und Innovation kontinuierlich nach vorne zu drängen", sagte Min Kim, Chairman der Academy of Interactive Arts Sciences und Mitbegründer von Bonfire Studios. "Während sich die Academy bei den D.I.C.E Awards versammelt, um die besten Leistungen des jeweiligen Jahres zu feiern, nehmen wir an den Gipfeln teil, um Teil der Community zu sein, die erkennt, dass wir uns auf einer niemals endenden Reise der stetigen Verbesserung befinden."

Im Rahmen der Konferenz werden erneut die beliebten Gespräche am runden Tisch stattfinden, bei denen Führungskräfte die Chance haben, in privater, vertraulicher Atmosphäre mit den hellsten Köpfen der Branche fokussierte Lösungen zu erörtern, zu analysieren und zu generieren. Teilnehmer werden feststellen, dass sie in diesen Gesprächsrunden Feedback und Ideen erhalten, die sie in ihren eigenen Unternehmen und in ihrem Arbeitsalltag umsetzen können.

Die D.I.C.E.-Konferenz ist für ihre Gelegenheiten zum Networking bekannt, bei denen die Teilnehmer sich in die spannendsten Vorträge und Gespräche des Tages vertiefen. Eine Führung durch die malerische portugiesische Stadt Sintra, Cocktailstunden und abendliche Partys, die die Möglichkeit bieten, zu entspannen und Kontakte zu anderen Teilnehmern zu knüpfen, sind für alle Teilnehmer im Preis für die Konferenzteilnahme eingeschlossen.

Frühbucherpreise gelten bis zum 29. Juni 2017. Reservieren Sie Ihre Tickets unter www.diceeurope.org.

