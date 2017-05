Axonics Modulation Technologies, Inc., Entwickler des ersten wiederaufladbaren sakralen Neuromodulationssystems (r-SNM™) zur Behandlung von Patienten mit Harn- und Stuhlinkontinenz, gab heute den Abschluss seiner ersten Series-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 14,5 Millionen USD bekannt.

Axonics beabsichtigt, 30 Millionen USD durch Series-C-Finanzierung zu beschaffen. Die Einnahmen aus der Finanzierung werden zur Durchführung einer klinischen Pivotstudie bei hyperaktiven Blasenpatienten zur Erlangung der Zulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA sowie zur Vorbereitung des Unternehmens auf den Eintritt in die Weltmärkte genutzt. Der Start der US-Pivotstudie wird Anfang der zweiten Jahreshälfte 2017 in ausgewählten medizinischen Zentren in Nordamerika und Europa erwartet.

Der erste Abschluss der Series-C-Finanzierung umfasste alle Großaktionäre von Axonics einschließlich Edmond de Rothschild Investment Partners mit Sitz in Paris, Advent Life Sciences mit Sitz in London, Cormorant Asset Management mit Sitz in Boston, Legend Capital mit Sitz in Peking, NeoMed Management mit Sitz in Genf sowie eine ausgewählte Gruppe von Privatinvestoren.

"Diese erstklassigen Investoren haben Axonics während der Entwicklungsphase unseres Projektes in phänomenaler Weise unterstützt. Hierzu gehörte auch das Erreichen wichtiger Meilensteine wie zum Beispiel die behördlichen Genehmigungen in Europa und Kanada und die Durchführung unserer klinischen Studie in Europa mit 50 Patienten", sagte Raymond W. Cohen, Chief Executive Officer von Axonics. "Die aus dem Verkauf von SNM-Geräten erwarteten Erträge schätzen wir im Jahr 2016 auf knapp 700 Millionen USD und rechnen damit, dass diese bis 2021 auf mehr als 1 Milliarde USD anwachsen werden. Da es derzeit nur einen Akteur auf dem SNM-Markt gibt, bietet unser aufladbares System im Miniaturformat eine sehr attraktive Chance im Bereich der Medizintechnik."

Über Axonics Modulation Technologies Inc.

Axonics mit Firmensitz in Irvine, Kalifornien, ist ein wagniskapitalfinanziertes Unternehmen in Privatbesitz, das eine neuartige, implantierbare Neuromodulationstechnologie für Patienten mit Harn- und Stuhlinkontinenz entwickelt hat, die auch für mehrere weitere klinische Indikationen genutzt werden kann. Das Axonics r-SNM System besteht aus einem aufladbaren Mini-Stimulator, der mindestens 15 Jahre funktionieren wird, einem für reduzierte Ladezeit und minimale Erhitzung optimierten Ladesystem, einer patientenfreundlichen Fernsteuerung und einem intuitiven Programmierer für den Kliniker, die die Elektrodenplatzierung und Programmierung der Leitung erleichtert. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmens-Website unter www.axonicsmodulation.com.

