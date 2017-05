Branchenführende Cloud-Service-Managementplattform hilft bei der Reduzierung von Kosten, bei der Optimierung der Leistung, beim Erlassen von Richtlinien und der Bewertung von Workload-Migrationen

CloudHealth Technologies,das weltweit führende Unternehmen für Cloud-Service-Management, hat heute bekannt gegeben, dass seine branchenführende Cloud-Service-Managementplattform für Public Cloud-Provider nun auch VMware- und physische Serverumgebungen verwaltet. CloudHealth ist die erste Plattform der Branche, die Transparenz, Optimierung und Kontrolle sowohl für das Rechenzentrum als auch die Cloud bietet, und damit alle Vorteile der öffentlichen Cloud wie beispielsweise Flexibilität und Skalierbarkeit auch auf das Rechenzentrum überträgt.

CloudHealth Platform: VMware Data Center Environments (Graphic: Business Wire)

Eine hybride Cloudinfrastruktur ist mittlerweile die Norm. Zweiundsechzig Prozent der Anwender einer Public Cloud geben nach Forrester an, dass sie die Absicht haben, eine Hosted Private Cloud zu verwenden oder dies bereits tun. Weitere 62 Prozent geben an, bereits eine interne Private Cloud zu verwenden oder dies zu planen.1. Und was noch wichtiger ist, die Zahlen sind nicht rückläufig. Innerhalb der nächsten 12 Monate werden diese Zahlen auf 81 Prozent für gehostete private Nutzung und auf 80 Prozent für die interne private Cloudnutzung steigen.

CloudHealth stellt nun ein beispielloses Maß an Einblick sowie integrierte Analysen zu Kosten, Nutzung und Leistung im Rechenzentrum bereit. Unternehmen können die Plattform auch dazu verwenden, Richtlinien für Rechenzentrumsumgebungen zu erlassen, die Planung der Migration vom Rechenzentrum in die Cloud zu unterstützen und virtuelle Maschinen-Objekte anzupassen.

"Der Markt entwickelt sich mit großer Geschwindigkeit?, sagte Joe Kinsella, Gründer und Chief Technology Officer von CloudHealth Technologies. "Dies hat eine Kluft eröffnet zwischen der Art und Weise wie Kunden die Cloudinfrastruktur im Vergleich zur Rechenzentrumsinfrastruktur betreiben, berichten, verwalten und regeln. Unternehmen brauchen nun einen hybriden Ansatz, um Flexibilität und Beweglichkeit gewährleisten zu können und die Infrastrukturen vor Ort, in der öffentlichen Cloud und in der privaten Cloud zur Erzielung des maximalen geschäftlichen Nutzens strategisch abzustimmen. CloudHealth erlaubt ihnen, die Kluft zu überbrücken.?

"Es ist von unschätzbarem Wert, einen konsolidierten Überblick über unsere Umgebungen vor Ort und in der Cloud zu haben?, erklärte Adam Japhet, Head of Infrastructure bei Scholastic. "CloudHealth erlaubt mir aus betriebswirtschaftlicher Sicht einen Blick auf kritische Vermögenswerte und Ressourcen zu werfen, damit ich Kennzahlen und Reporting an Unternehmensziele anpassen kann.?

"CloudHealth hat uns geholfen, eine Blockade zu überwinden, indem Sie uns Einblicke in die Leistungskennzahlen bestehender VMware-Server und AWS-Ressourcen verschafft haben?, sagte Reed Savory, Director of IT and Operations bei Connotate. "CloudHealth beendet das Rätselraten, wenn es um die Migration zu AWS geht. Vorher wusste man nie so genau, ob man zu viel oder zu wenig gekauft hat.?

Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen der Plattform gehören die folgenden:

Verfolgung von sowie Berichterstellung zu Rechenzentrumskosten : CloudHealth hat seine Expertise im Bereich der Cloudkosten auf das Rechenzentrum ausgeweitet und bietet nun unternehmensweite Einblicke. Kunden können die Plattform zur Umschichtung von Kosten zur Finanzberichterstattung und Rückvergütung sowie zum Budget-Tracking und Reporting verwenden.

: CloudHealth hat seine Expertise im Bereich der Cloudkosten auf das Rechenzentrum ausgeweitet und bietet nun unternehmensweite Einblicke. Kunden können die Plattform zur Umschichtung von Kosten zur Finanzberichterstattung und Rückvergütung sowie zum Budget-Tracking und Reporting verwenden. Anfertigung von Nutzungs-, Leistungs- und Kennzahlenanalysen : CloudHealth bietet detailgenaue, interaktive Berichterstellung nach Kunden, funktionalen Unternehmensgruppen, -dienstleistungen und Leistungspositionen. Mit Integration ohne Agent in VMware vSphere-Umgebungen oder einem Agenten-basierten Ansatz für physische Maschinen, können Kunden Kennzahlen zu Nutzung, Bestand, CPU, Speicher und Datenträger verfolgen.

: CloudHealth bietet detailgenaue, interaktive Berichterstellung nach Kunden, funktionalen Unternehmensgruppen, -dienstleistungen und Leistungspositionen. Mit Integration ohne Agent in VMware vSphere-Umgebungen oder einem Agenten-basierten Ansatz für physische Maschinen, können Kunden Kennzahlen zu Nutzung, Bestand, CPU, Speicher und Datenträger verfolgen. Erlassen von Richtlinien zur Regelung Ihrer Umgebung : Kunden können definieren, wie Kosten, Verfügbarkeit und Leistung der Rechenzentrumsinfrastruktur verwaltet werden sollen. Sie können Governance-Regeln auf der Grundlage verschiedener Datenquellen anwenden und Maßnahmen auswählen, die im Falle eines Richtlinienverstoßes anzuwenden sind.

: Kunden können definieren, wie Kosten, Verfügbarkeit und Leistung der Rechenzentrumsinfrastruktur verwaltet werden sollen. Sie können Governance-Regeln auf der Grundlage verschiedener Datenquellen anwenden und Maßnahmen auswählen, die im Falle eines Richtlinienverstoßes anzuwenden sind. Planung einer Rechenzentrumsmigration: Die Plattform erstellt Kostenanalysen für Objekte, die für eine Migration in die Cloud in Frage kommen. Die Analyse enthält angepasste Empfehlungen basierend auf dem jeweiligen Objekttyp, der Region und den Kosten aufgrund des Nutzungsprofils des jeweiligen Objekts.

Die Plattform umfasst auch Funktionen, mit denen Kunden die Möglichkeit erhalten, virtuelle Maschinen (VMs) CPU-, Speicher-, Netzwerk- und Datenträger-übergreifend anzupassen. Kunden können eine Optimierung der Infrastruktur erzielen, indem sie identifizieren, wann VMs überdimensioniert sind und Empfehlungen dazu erhalten, mit welchen Maßnahmen ein Idealzustand erreicht werden kann.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie CloudHealth hybride Cloud-Umgebungen optimiert, oder an einer Live-Sitzung mit Fragen und Antworten teilnehmen möchten, laden wir Sie am 11. Mai zu einem Webinar ein, das um 19:00 Uhr beginnt. Registrierungslink.

Über CloudHealth Technologies

CloudHealth, der anerkannte Weltmarktführer in der expandierenden Branche des Cloud-Service-Managements, bietet integriertes Reporting, Empfehlungen sowie aktives Richtlinienmanagement, um Unternehmen dabei zu helfen, die mit dem "Cloud-Chaos? verbundenen Probleme in den Griff zu bekommen. Unsere umfassende Plattform gibt Unternehmen und MSPs die Möglichkeit, ihre Cloud- und Hybrid-Umgebungen zu visualisieren, optimieren und zu regeln. Durch die Bereitstellung von Analysen und tiefen Einblicken in historische Trends, Kapazitätsplanung, Ressourcenoptimierung und Ressourcenautomation versetzt CloudHealth Interessengruppen von Mitgliedern der Geschäftsführungsebene bis hin zu Ingenieuren, Cloud-Spezialisten, Architekten, IT-Direktoren und LOB-Managern in die Lage, die Leistung zu verbessern und durch ihre Cloud-Ökosysteme einen Wertzuwachs zu erzielen. Zu bekannten Organisationen, die sich auf die Fähigkeiten und das Fachwissen von CloudHealth verlassen, gehören unter anderem Amtrak, Dow Jones, Acquia und Sumo Logic. Das in Boston ansässige Unternehmen wird von Sapphire Ventures, Scale Venture Partners, .406 Ventures und Sigma Prime Ventures unterstützt.

1 Quelle: Forrester. Adoption Profile: Public Cloud In North America, Q1 2017. 1. März 2017

