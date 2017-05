NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag letztlich über der seit Tagen umkämpften Marke von 1,09 US-Dollar gehalten. In New York wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0922 Dollar wieder etwas über der Schwelle gehandelt, nachdem sie im Tagesverlauf zeitweise darunter gelegen hatte. Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank (EZB) auf 1,0915 (Freitag: 1,0930) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9162 (0,9149) Euro.

Am Devisenmarkt ging es am Dienstag vergleichsweise ruhig zu. Aus den USA wurden keine marktbewegenden Daten veröffentlicht, sodass die Blicke dieses Mal eher nach Europa gerichtet waren. Robuste Konjunkturanzeichen aus der Eurozone konnten dem Euro aber keinen klaren Schub verleihen. Die Stimmung in den Industrieunternehmen des Euroraums hatte im April zwar den höchsten Stand seit sechs Jahren erreicht. Die endgültigen Daten verfehlten aber den Wert der ersten Erhebung leicht.

Der Devisenmarkt wartet jetzt bereits auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed, die am Mittwochabend veröffentlicht werden. Volkswirte erwarten hier einhellig keine Änderung des Leitzinses. Es geht nach Einschätzung von Beobachtern lediglich darum, ob die Fed eine Anhebung bereits im Juni andeutet oder nicht./jsl/tih/he

ISIN EU0009652759

AXC0242 2017-05-02/21:07