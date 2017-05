Geschmeckt hätt's ja, aber die logistischen Probleme der Post sind enorm. Die habens nicht fertig gebracht, alle Aktionäre zu verköstigen, die Aktionäre sind in der elendslangen Schlange für Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise gleichzeitig gestanden. Wer die Vorspeise geschafft hat, für die Hauptspeise hatte er keine Kraft mehr. Die Aktionäre sind ja großteils ältere Menschen, die nicht stundenlang stehen können. Die Rausschmeißer vom Stadthalle-Catering waren ziemlich präpotent in ihrem Auftreten, so ist vielen Aktionären das Essen schnell vergangen. Schade drum. Ich glaub nicht, dass das von der Post AG so gewünscht war.

