DEAG treibt Marktexpansion in Großbritannien weiter voran

Corporate News

Berlin, 02. Mai 2017 - DEAG befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Erwerb der Anteile eines britischen Veranstalters. Der Vollzug des Erwerbs soll in den nächsten Wochen erfolgen.

Die Akquisition würde einen bedeutsamen Schritt in der internationalen Expansionsstrategie der DEAG darstellen. Durch den mehrheitlichen Erwerb eines weiteren britischen Veranstalters wird sich der in Großbritannien erwirtschaftete Umsatz durch die einzigartige Positionierung dieses Veranstaltungsunternehmens weiter erhöhen. Ebenso wird sich das vom DEAG-Konzern zur Vermarktung verfügbare jährliche Ticketvolumen durch die Akquisition voraussichtlich um weitere ca. 400.000 Eintrittskarten auf ca. über 2 Millionen Karten in UK erhöhen.

Die DEAG baut damit ihre bereits sehr gute Marktstellung in Großbritannien mit den erfolgreichen Veranstaltern Raymond Gubbay Ltd. und Kilimanjaro Live Ltd. und deren geplantem erheblichen Wachstum für 2018 ff. weiter gewinnbringend aus. Die Gesellschaft geht davon aus, bereits im laufenden Geschäftsjahr aus allen Ticketing-Aktivitäten in Deutschland, Österreich und vor allem in Großbritannien einen Gewinn im siebenstelligen Bereich zu erwirtschaften. Zudem erwartet DEAG durch die intensivierte Zusammenarbeit der zukünftig dann drei britischen Veranstaltungsunternehmen und seinen weiteren internationalen Konzerngesellschaften in Österreich und der Schweiz insgesamt deutliche Synergieeffekte in der Künstler- und Formatvermarktung, im Konzerteinkauf sowie der internationalen Präsenz.

Für DEAG ist Großbritannien nach Deutschland der zweite wesentliche Kernmarkt. Um den Kreis potentieller englischer Investoren zu erweitern, plant das Unternehmen eine Zweitnotiz am Alternative Investment Market (AIM) der Börse London. Details dazu werden im weiteren Verlauf des Verfahrens bekanntgegeben.

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment AG (DEAG) ist ein integriertes Entertainment-Unternehmen und ein führender Anbieter von Live-Entertainment in Europa. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Mit dem eigenen Vertriebsgeschäft, der mytic myticket AG, an dem zwei große Medienhäuser aus dem Print- und TV-Bereich beteiligt sind, wird eine steigende Profitabilität und die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells erreicht. Rund 2.000 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei rund 5 Mio. Tickets um - davon ein beständig wachsender Anteil über den ertragsstarken Online-Vertriebskanal MyTicket.

Die Veranstaltungen umfassen die Bereiche Rock/Pop, Festivals (national und international), Classical&Jazz, das wachstumsstarke Segment Family Entertainment sowie Arts + Exhibitions. Insbesondere die Bereiche Festivals und Family Entertainment sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Ein Netzwerk mit starken Partnern positioniert die DEAG hervorragend im Markt als international tätigen Live-Entertainment-Konzern. Die Aktien der DEAG (ISIN: DE000A0Z23G6 | WKN: A0Z23G | ERMK) notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der Deutschen Börse.

