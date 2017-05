NordLB hebt MTU auf 'Kaufen' und Ziel auf 145 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat MTU nach Zahlen zum ersten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 125 auf 145 Euro angehoben. Der Triebwerkshersteller sei mit ordentlich Schub ins Geschäftsjahr 2017 gestartet, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Dienstag. Der bestätigte Ausblick erscheine mittlerweile eher konservativ und könnte im weiteren Jahresverlauf angehoben werden. Deshalb passte der Experte seine Schätzungen entsprechend an.

SocGen hebt Kion auf 'Buy' und Ziel auf 79 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Kion nach Zahlen für das erste Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 57 auf 79 Euro angehoben. Der Gabelstapler-Hersteller sei gut ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Sebastian Ubert in einer Studie vom Dienstag. Er sei zudem zuversichtlicher, dass Kion die zuletzt margenbelastenden Anlaufschwierigkeiten eines Produktionswerkes in Mexiko lösen werde. Ubert hob seine Gewinnerwartungen an.

NordLB hebt Ziel für Bayer auf 112 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum ersten Quartal und erhöhtem Ausblick von 108 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Pharma- und Pflanzenschutzkonzern befinde sich weiter auf Erfolgskurs und habe vor allem dank der sehr guten Entwicklung im Pharmageschäft und bei der Tochter Covestro die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer Studie vom Dienstag. Die Leverkusener hätten sich somit eine ausgezeichnete Ausgangslage verschafft, um die nicht leichte Milliarden-Übernahme von Monsanto zu stemmen und plangemäß bis zum Jahresende abzuschließen.

Independent hebt Ziel für Continental auf 211 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Continental nach Zahlen von 209 auf 211 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Autozulieferer und Reifenhersteller habe ein sehr solides Auftaktquartal hinter sich, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Dienstag.

Warburg Research hebt Ziel für Linde auf 176 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Linde nach Zahlen von 163,50 auf 176,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industriegase- und Anlagenhersteller sei besser ins Jahr 2017 gestartet als erwartet, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer Studie vom Dienstag. Zum Fusionsprozess mit Praxair habe es an Neuigkeiten gefehlt.

Warburg Research hebt Ziel für Beiersdorf auf 113 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen zum ersten Quartal von 110 auf 113 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe seinen Marktanteil deutlich ausgebaut, schrieb Analyst Jörg Frey in einer Studie vom Dienstag. Frey erhöhte seine Schätzungen für 2017 und 2018.

Commerzbank erhöht Ziel für Heidelberger Druck - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Heidelberger Druck vor Zahlen zum ersten Quartal von 2,75 auf 3,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank der Aufträge auf der Fachmesse Drupa dürfte der Druckmaschinenhersteller einen Umsatz von 847 Millionen Euro erwirtschaftet haben, schrieb Analyst Malte Schulz in einer Studie vom Dienstag. In puncto Kostensenkungen habe das Unternehmen noch Spielräume.

Goldman hebt Ziel für Daimler auf 81 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler von 78 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Ziel reflektiere seine erhöhten Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebit) sowie eine besser erwartete Kapitalausstattung 2018, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Studie vom Dienstag. Die Produktdynamik in diesem Jahr sei bislang stärker und die Gemeinschaftsunternehmen in China profitabler als von ihm gedacht. Mit Blick auf Margenzuwächse bei Mercedes-Benz sei der Spielraum allerdings begrenzt.

DZ Bank hebt fairen Wert für Jenoptik auf 27 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Jenoptik vor Zahlen zum ersten Quartal von 25 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Elektronik- und Militärtechnikkonzern sollte mit Schwung in das neue Geschäftsjahr gestartet sein, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Dienstag. Schlamp rechnet mit einem starken Anstieg beim Auftragseingang. Mit Blick auf die innovative Produkt- und Projektpipeline, die weitere Internationalisierung und die strategische Ausrichtung auf wichtige Wachstumstrends erschienen die Perspektiven weiter vielversprechend. Der Experte passte seine Schätzungen entsprechend an.

Independent Research senkt Ziel für Wacker Chemie - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Wacker Chemie nach Zahlen von 115 auf 105 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das vom Siltronic-Anteilsverkauf geprägte erste Quartal sei operativ hinter den Erwartungen geblieben, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer Studie vom Dienstag.

