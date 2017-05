Liebe Leser,

wie ProSiebenSat.1 am 2. Mai 2017 mitteilte, will der Medienkonzern ein Joint Venture mit Discovery gründen. Die beiden Partner "bringen OTT und mobiles Fernsehen in Deutschland voran", schreibt das DAX-Unternehmen in einer Pressemitteilung: "Das 50/50-Joint Venture bietet Nutzern in Deutschland die Möglichkeit, ihre Lieblings-Formate von Discovery und ProSiebenSat.1 in bester Qualität auf einer gemeinsamen Plattform zu sehen."

Offen für weitere Unternehmen!

Ziel ...

