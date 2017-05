Regensburg (ots) - Wer keine freie Presse zulässt, hat Angst, dass seine Wahrheiten hinterfragt werden. Wer behauptet, die Wahrheit zu besitzen, macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Das aber ist das Gebaren von Despoten, nicht von Demokraten. Ja, in vielen Fällen berichten Journalisten von Alltäglichem, bilden Geschehnisse ab. Investigative Recherchen sind nicht das Hauptgeschäft der meisten Redaktionen. Die Fälle, in denen Skandale aufgedeckt werden, sind eher selten. Aber: Unser Bild der Welt machen wir uns aus der Berichterstattung, die uns präsentiert wird. Und die muss von verschiedenen und unabhängigen Stellen kommen, damit dieses Bild sich der Wahrheit annähern kann.



