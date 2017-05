Von Florian Faust

NEW YORK (Dow Jones)--Ohne echte Impulse hat die Wall Street am Dienstag weitgehend stagniert. Zwar begann die Sitzung der US-Notenbank, doch werden sich die obersten Geldpolitiker der USA erst am Mittwoch zu Wort melden. Ebenfalls für Zurückhaltung sorgten die im Wochenverlauf anstehenden US-Arbeitsmarktdaten sowie die französische Stichwahl um das Präsidentenamt. "Wird die Fed die Abschwächung des Wachstums zur Kenntnis nehmen und so die Erwartungen an die kommenden Zinserhöhungen 2017 senken? Oder sind die Symptome nur temporärer Natur (...), die sich im zweiten Quartal wieder richten? Die Fed sollte diese Fragen beantworten und darauf basierend werden Händler agieren", sagte Marktstratege Hussein Sayed von FXTM.

Der Dow-Jones-Index gewann 0,2 Prozent auf 20.950 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite legten jeweils um 0,1 Prozent zu. Das Umsatzvolumen stieg auf 0,91 (Montag: 0,75) Milliarden Aktien. Den 1.498 (1.696) Kursgewinnern standen an der NYSE 1.463 (1.279) -verlierer gegenüber, unverändert schlossen 133 (121) Titel. Doch eigentlich drehte sich das Geschehen in erster Linie um Apple. Nach Handelsende wird der Technologiegigant die heiß ersehnten Quartalszahlen bekannt geben und möglicherweise auch einen Blick auf zukünftige Entwicklungen technischer Natur erlauben. Im Vorfeld stieg die Aktie um 0,6 Prozent und den zweiten Tag in Folge auf Allzeithoch. Im Schlepptau markierte der Nasdaq-Composite, wie bereits am Vortag, einen neuen Rekordstand.

Apple im Mittelpunkt des Geschehens

Apple-Aktien waren in nur sechs Monaten zwar um 30 Prozent gestiegen, doch hoffen Investoren, dass die jüngste Rally gerechtfertigt ist. Der Markt blickte gebannt auf das neue iPhone. Für gewöhnlich aktualisiert Apple ihre Smartphone-Produktpalette einmal im Jahr. Dieses Mal hat das iPhone außerdem zehnjährigen Geburtstag. Daher liefen die Erwartungen zuletzt heiß. Das "Wall Street Journal" hatte bereits über einen gebogenen Bildschirm und ein ziemlich teures Jubiläumsgerät berichtet.

Auch sonst kamen die Impulse von der Unternehmensseite. So verdiente der Pharmakonzern Merck & Co im ersten Quartal mehr als erwartet und hob den Ausblick an. Für die Aktie ging es 0,5 Prozent nach oben. Der Pharmawettbewerber Pfizer strich im ersten Quartal trotz geringerer Erlöse mehr ein als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Auslaufen des Patentschutzes wichtiger Medikamente kostete Pfizer aber erneut Umsätze. Die Aktie reduzierte sich um 0,5 Prozent.

Nach schwachen Absatzzahlen - vor allem bei Nutzfahrzeugen - sanken die Kurse im Automobilsektor. Ford und General Motors gaben um 4,4 bzw. 2,9 Prozent nach. Die Titel des Motorenherstellers Cummins sprangen um 6,1 Prozent nach oben. Nach guten Geschäftszahlen erhöhte das Unternehmen den Ausblick. Advanced Micro Devices verbuchte - wenn auch erwartet - erneut Verluste. Die Titel stürzten um 24,4 Prozent ab.

Angie's List schossen um 61,5 Prozent gen Norden, nachdem InterActiveCorp (IAC) die Übernahme des Verbraucherportals bestätigt hatte. IAC selbst kletterten um 14,3 Prozent. Nach Geschäftszahlen oberhalb der Markterwartung legten die Titel des Luxus-Einzelhändlers Coach um 11,4 Prozent zu. Lumber Liquidators brachen dagegen um 13,8 Prozent ein, der Vertreiber von Fußbodenbelägen verbuchte einen höher als befürchtet ausgefallenen Fehlbetrag. Im Ölsektor wies ConocoPhillips einen unerwarteten Verlust aus, die Papiere büßten 1,4 Prozent ein.

Ölpreise auf tiefstem Stand seit sechs Wochen

Am Ölmarkt blieben die Notierungen auf Talfahrt und schlossen auf einen Sechswochentief. Eine zwischenzeitliche leichte Erholung setzte sich nicht durch - ein zuletzt häufiger zu beobachtendes Muster. Die bestehenden Sorgen bezüglich eines Überangebots durch eine steigende US-Förderung belasteten weiter, hieß es. Die Analysten von JP Morgan glauben, dass selbst das Abkommen des Erdölkartells Opec zur Förderbegrenzung die Überversorgung des Marktes nicht werde verhindern können. Nur eine Verlängerung der Abmachung bis zum Jahresende könne den Preis stützen. Aktuelle Daten zeigten aber, die es die Opec-Staaten mit der Einhaltung der Produktionskürzungen im April nicht mehr so genau nahmen. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI fiel um 2,4 Prozent auf 47,66 Dollar, die europäische Referenzsorte Brent um 2,1 Prozent auf 50,46 Dollar.

Am US-Rentenmarkt erholten sich die Notierungen von der Vortagestalfahrt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank im Gegenzug im späten Geschäft um drei Basispunkte auf 2,29 Prozent. Der schwache Automobilabsatz stütze die Anleihekurse etwas, hieß es. Der Goldpreis legte um 0,1 Prozent auf 1.257 Dollar je Feinunze zu und bewegte sich damit weiter in der Nähe des Dreiwochentiefs vom Vortag. Erst nach den Fed-Kommentaren dürfte hier Bewegung aufkommen, hieß es.

Auch am Devisenmarkt richteten sich die Blicke auf die Fed-Sitzung. Beobachter sahen keine Gründe dafür, warum die Fed ihre Zinsen nach der erst Mitte März erfolgten Zinserhöhung kurze Zeit später erneut anheben sollte. Der Euro tendierte am Abend bei 1,0926 Dollar und damit etwas über den Wechselkursen des Vorabends knapp unter der Marke 1,09. Die Gemeinschaftswährung habe etwas von der vorläufigen Einigung Griechenlands mit seinen Gläubigern profitiert, so Marktstimmen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.949,89 0,17 36,43 6,01 S&P-500 2.391,17 0,12 2,84 6,80 Nasdaq-Comp. 6.095,37 0,06 3,76 13,23 Nasdaq-100 5.644,07 0,26 14,44 16,05 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,27 -0,8 1,28 6,8 5 Jahre 1,81 -2,8 1,84 -11,2 7 Jahre 2,10 -3,1 2,13 -15,2 10 Jahre 2,29 -3,3 2,32 -15,9 30 Jahre 2,97 -3,0 3,00 -9,3 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,94 49,16 -2,5% -1,22 -15,5% Brent/ICE 50,43 51,52 -2,1% -1,09 -13,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.256,80 1.255,39 +0,1% +1,42 +9,2% Silber (Spot) 16,84 16,87 -0,2% -0,03 +5,7% Platin (Spot) 926,85 930,00 -0,3% -3,15 +2,6% Kupfer-Future 2,63 2,65 -0,8% -0,02 +4,6% ===

Kontakt zum Autor: florian.faust@wsj.com

