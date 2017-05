Stuttgart (ots) - Um das klar zu sagen: Von der Leyen hat recht mit ihrem Befund, dass es Führungsversagen angesichts wüster Entgleisungen gab. Und es ist ein Verdienst, dass sie dem Leitbild vom mündigen Bürger in Uniform Geltung verschafft. Aber sie macht das unter weitgehender Missachtung der sehr vielen Unteroffiziere und Offiziere, die das täglich auch tun. So riecht ihre Verallgemeinerung ein bisschen nach Vorurteil, ein bisschen nach Profilneurose. Die Bundeswehr weist, gemessen an ihrer Kopfzahl, eine weit unterdurchschnittliche Kriminalitätsrate auf. Rekrutenschinden in Nagold, Altnazi-Hofieren in Bremgarten, Hitlergrüße in Schneeberg - so etwas hat es leider auch zu goldenen Wehrpflichtzeiten gegeben. Einzelfälle damals, Einzelfälle heute.



