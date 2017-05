Ex-General Egon Ramms hat die Bundeswehr vor der Kritik von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in Schutz genommen. "Die Bundeswehr als Ganzes hat weder ein Haltungs- noch ein Führungsproblem", sagte der ehemalige Oberbefehlshaber des Nato-Kommandos in Brunssum der "Bild" (Mittwoch).

Der Vorwurf der Verteidigungsministerin sei ihm "zu pauschal". Natürlich gebe es Soldaten mit rechtsextremem Gedankengut. Aber der MAD ermittle nur in 280 Fällen, das seien weniger als zwei Prozent der in der Bundeswehr dienenden Zeit- und Berufssoldaten. "Rechtsextreme gibt es in der Gesellschaft auch. Und die Bundeswehr ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Der weit überwiegende Teil der Soldaten steht fest auf dem Boden des Grundgesetzes", sagte Ramms.