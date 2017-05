Berlin (ots) - Nach Auffassung von der Leyens hat die Bundeswehr ein "Haltungsproblem" und eine "Führungsschwäche auf verschiedenen Ebenen". Die Diagnose ist bemerkenswert für jemanden, der seit fast einer ganzen Legislaturperiode Chefin der Truppe ist und sich überdies vorgenommen hat, dem ganzen Laden einen neuen Geist einzuhauchen. Wenn die Ministerin jetzt die Zustände in den Streitkräften mit drastischen Worten kritisiert, stellt sie sich zugleich selbst ein schlechtes Zeugnis aus...Die offensive Art und Weise, mit der von der Leyen derzeit kommuniziert, legt aber noch einen anderen Gedanken nahe: Sie hat Sorge, dass ihr Wirken an der Spitze der Streitkräfte zum Wahlkampfthema wird.



