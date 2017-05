Berlin (ots) - Der Ausweg besteht fürs Erste eher in Korrekturen im Detail. Der Kurs der Eigenständigkeit wirkt bloß glaubwürdig, wenn er mit Festigkeit in der Sache verknüpft wird. Längst sind die Spitzenkandidaten dabei, ein paar grundsätzliche Programmaussagen zu definieren. Dazu gehören der Kohleausstieg, die Ehe für alle und das Nein zu einer Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen...Die Grünen jedenfalls müssen sich klarmachen, dass es nicht mehr darum geht, ein zweistelliges Ergebnis einzufahren. Es geht darum, den weiteren Abstieg zu vermeiden. Eine Regierungsbeteiligung ist schon längst so weit weg wie der Mond.



