Venlo, Niederlande (ots) -



- Erreichung der Wachstumsziele mit guter Performance in Q1 2017: - Konzernumsatz $307,7 Mio. (+3% bei tatsächlichen Wechselkursen); bereinigter Konzernumsatz $308,3 Mio. (+3% bei tatsächlichen Wechselkursen, +6% bei konstanten Wechselkursen [CER] vs. +4-5% CER Prognose) - Gewinn je Aktie $0,08; bereinigter Gewinn je Aktie $0,20 ($0,21 CER), bereinigter Gewinn je Aktie ohne Restrukturierungskosten $0,22 ($0,22 CER vs. $0,21-0,22 CER Prognose) - Freier Cashflow erhöht sich um 46% auf $44,2 Mio. - Dr. Håkan Björklund in den Aufsichtsrat von QIAGEN berufen - QIAGEN bestätigt Ausblick für das Gesamtjahr 2017: Umsatzwachstum von 6-7% (CER) und bereinigter Gewinn je Aktie vor Restrukturierungskosten von $1,25-1,27 CER



QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Ergebnisse seiner operativen Tätigkeit für das erste Quartal 2017 bekannt. Das Unternehmen hat seine Ziele, den Konzernumsatz und den bereinigten Gewinn zu steigern, erreicht.



"QIAGEN ist gut in das Jahr 2017 gestartet, und dies bestärkt uns in der Zuversicht, unsere Gesamtjahresziele - ein hohes Umsatzwachstum und eine zweistellige Steigerung des bereinigten Gewinns je Aktie - zu erreichen", sagte Peer M. Schatz, Chief Executive Officer der QIAGEN N.V. "Die Fortschritte im Jahr 2017 unterstützen unsere Ambitionen, bis 2020 das Umsatzwachstum beschleunigen, den Gewinn zweistellig steigern und den Cashflow erhöhen zu können."



