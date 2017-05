Designern von Sportbekleidung eröffnen sich nun völlig neue Möglichkeiten zur Gestaltung mit stilvollen und dezenten reflektierenden Elementen

Designern von Sportbekleidung steht nun ein neues, leistungsstarkes, reflektierendes Material von 3M™ Scotchlite™ Reflective Material zur Gestaltung von Activewear zur Verfügung, die im Konferenzraum, im Café oder auf dem Radweg getragen werden kann.

Die patentierte* C790 Carbon-Black-Stretch-Transferfolie erscheint bei Tageslicht als satt-tiefschwarzes Material. Wird sie jedoch nachts beleuchtet, liefert sie die brillante reflektierende Helligkeit, für die das Scotchlite-Material bekannt ist. Die brillante Helligkeit des Materials ist beständig gegenüber Abnutzung, Dehnung oder Waschen. Da die Klebeverbindung bereits bei niedrigen Temperaturen wirksam wird, kann es auf einer großen Vielfalt von Stoffen ohne Beeinträchtigung von Design oder Qualität aufgebracht werden.

Im Gegensatz zu herkömmlichen, farbig-silbern reflektierenden Materialien, die eine dünne Farbschicht auf Glasperlen verwenden, macht die proprietäre 3M-Carbon-Black-Technologie die Farbe zum inhärenten Bestandteil des Materials. Dadurch entsteht ein homogenes, farbbeständiges Material mit einer Anfangshelligkeit von durchschnittlich 300 R A -Strich. Die Carbon-Black-Technologie sorgt außerdem für eine erhöhte Sichtbarkeit auch bei schräger Aufsicht unter schlechten Lichtverhältnissen.

"Jetzt brauchen Designer von Aktivkleidung keine Kompromisse mehr einzugehen, wenn sie ein leistungsfähiges, voll im Trend liegendes reflektierendes Material suchen", erklärte Ryan Gallagher, 3M. "Die C790-Carbon-Black-Transferfolie ist das tiefschwärzeste und dehnbarste Reflexionsmaterial, das wir je hatten. Das bedeutet, dass Designer jetzt ein perfektes Material haben, das sich überall einfügt, einen markanten Look schafft und zu jedem aktiven und dynamischen Lebensstil passt."

Die C790-Carbon-Black-Transferfolie eignet sich für eine breite Palette von Anwendungen auf Kleidung für Training, Laufen, Radfahren, Motorsport und vieles mehr.

Designer können weitere Informationen und eine Probe unter www.3m.com/CarbonBlackReflective anfordern

Über 3M

Bei 3M wenden wir gemeinschaftlich wissenschaftliche Erkenntnisse zur täglichen Verbesserung der Lebensqualität an. Bei Umsätzen in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar stehen unsere 90.000 Mitarbeiter mit Kunden auf der ganzen Welt in Verbindung. Erfahren Sie mehr über die kreativen Lösungen von 3M für die Probleme der Welt unter www.3M.com oder auf Twitter @3M oder @3MNewsroom.

3M und Scotchlite sind Handelsmarken der 3M Company.

*Patent: 3M.com/patents

