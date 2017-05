Bielefeld (ots) - Einen eindeutigen Sieger gibt es bei TV-Duellen selten: Dafür liegt die Wahrheit wohl zu sehr im Auge des Betrachters. So war es auch gestern Abend wieder. Zwar griff CDU-Herausforderer Armin Laschet vor allem in der ersten halben Stunde und begünstigt durch die Wahl der Themenfelder mutig an, doch die erfahrene Wahlkämpferin Hannelore Kraft fand zumeist eine Antwort. Überhaupt wurde die SPD-Ministerpräsidentin mit fortschreitender Sendedauer zunehmend souveräner. Als echte Entscheidungshilfe taugte das TV-Duell damit kaum, als Motivationsschub für die eigenen Leute aber sehr wohl. Was durchaus seinen Wert haben kann: Womöglich wird es am 14. Mai gerade darauf ankommen, wer stärker zu mobilisieren versteht.



