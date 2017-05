Ärmel hochkrempeln und ab ans Beet! Das Projekt "Gemüsebeete für Kids" der Edeka-Stiftung startet jetzt in die neue Saison. Rekordverdächtige 180.000 Kindergarten- und Kitakinder bauen deutschlandweit von April bis Juni ihr eigenes Gemüse in Hochbeeten an, die von der Stiftung zur Verfügung gestellt werden. Ziel ist es, die Ernährungskompetenz und...

Den vollständigen Artikel lesen ...