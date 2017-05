San José, KALIFORNIEN -- (Marketwired) -- 05/02/17 -- Redaktionelle Hinweise: Auf der Website von Marketwired befindet sich zu dieser Pressemitteilung gehörendes Foto.

Integrated Device Technology, Inc. (IDT) (NASDAQ: IDTI) veröffentliche heute eine neue Familie hochleistungsfähiger einpoliger HF-Wechselschalter (SPDTR) im kompakten Format 2 mm x 2 mm. Die Schalter F2972 und F2976 können im Bereich 5 MHz bis 10 GHz betrieben werden, wodurch eine branchenführende Mischung an geringer Einfügungsdämpfung, hoher Isolation, niedriger Verzerrung und hohem Schaltvermögen angeboten wird.

Die IDT(R)-Geräte sind für den Einsatz mit 50- bzw. 75-Ohm-Systemen vorgesehen und für vielfältige Märkte und Anwendungen einsetzbar, eingeschlossen drahtlose BTS-Kommunikationstechnik, DOCSIS 3.1 CATV-Anwendungen, Drohnen und allgemeine Verbrauchsgüter.

Die F2972 und F2976 weisen eine ähnliche Hochfrequenzleistung und Anschlussausgänge auf, jedoch verfügt jedes Gerät über einen einmaligen Funktionsausgang. Der F2972 bietet einen Aktivieren/Deaktivieren-Ausgang für umweltfreundliche Anwendungen mit niedrigem Stromverbrauch. Der F2976 verfügt über einen Logikfunktionsausgang, der es dem Benutzer ermöglicht, eine Schaltersteuerungslogik umzukehren, wodurch die Kontrolle mehrerer Schalter mit einer einzigen Steuerleitung möglich wird, bei dem jeder Schalter in verschiedenen Zuständen sein muss.

"F2972 und F2976 erweitern das IDTs RF-Portfolio um reflektive Schalter im winzigen Format von 2 mm x 2 mm. Diese Geräte bieten, obwohl sie klein sind, eine unglaubliche Bandbreite sowie eine hochdifferenzierte Hochfrequenzleistung", erklärte Duncan Pilgrim, General Manager der HF-Abteilung von IDT. "Da diese Geräte eine solche Bandbreite an Anwendungen mit führender HF-Leistung unterstützen, können wir unseren Kunden dabei helfen, deren Gesamtkosten für die Lösung zu reduzieren."

Funktionen der neuen IDT HF-Geräte:

-- Geringe Einfügungsdämpfung von 0,36 dB und Isolation von 42 dB bei 2000 MHz -- Extrem niedrige Verzerrung, wodurch die Geräte in einer großen Bandbreite an Anwendungen eingesetzt werden können -- IIP2/IIP3: 120/77 dBm -- H2/H3: -100/-120 dBc -- CSO/CTB: größer als 100/größer als 100 dBc -- (F2972) Eine Aktivieren/Deaktivieren-Funktion, die den Stromverbrauch senkt -- (F2976) Eine Logikwahlfunktion, die maximale Steuerlogik bietet Flexibilität -- Silizium-basierte Halbleitertechnologie -- Große 3,3/5V Vdd und 1,8/3,3V Steuerspannungsbereiche -- Großer Temperaturbereich von -40 bis 105° C mit exzellenten Temperaturverhalten

Ein Video zu den neuen Hochfrequenzteilen kann man hier sehen https://www.idt.com/video/f2972-and-f2976-high-performance-spdt-reflective-rf-switches

Informationen zu IDT

Integrated Device Technology, Inc. entwickelt Lösungen auf Systemebene zur Optimierung der Produkte seiner Kunden. Die marktführenden Produkte in den Bereichen Hochfrequenz, Hochleistungstiming, Speicherschnittstelle, Echtzeitverbindung, drahtlose Energieübertragung und SmartSensors gehören zu der breiten Palette von Mixed-Signal-Komplettlösungen des Unternehmens für die Segmente Kommunikation, Computing, Consumer, Automotive und Industrie. Das Unternehmen mit Hauptsitz in San José, Kalifornien betreibt Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebseinrichtungen auf der ganzen Welt und arbeitet mit internationalen Vertriebspartnern zusammen. Die IDT-Aktien werden am NASDAQ Global Select Stock Market® unter dem Symbol "IDTI" gehandelt. Zusätzliche Informationen über IDT stehen unter www.IDT.com zur Verfügung. Folgen Sie IDT auf Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube und Google+.

(C) 2017, IDT. IDT und das IDT-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Integrated Device Technology, Inc. oder ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Alle anderen Marken, Produktnamen und Zeichen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Kennzeichnung von Produkten oder Diensten der jeweiligen Eigentümer verwendet werden.

Um das zu dieser Pressemitteilung zugehörige Bild anzusehen, besuchen Sie bitte den folgenden Link: http://www.marketwire.com/library/20170501-IDT%20May%201%202017%20Image%20LRG.jpg





Ansprechpartner:

IDT Pressekontakt:

Dean Solov

Public Relations Manager

(408) 284-2608

dean.solov@idt.com