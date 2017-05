Singapur (awp/sda/reu) - Die Aktienmärkte in Fernost haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. In China und Australien gaben die Kurse nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans notierte 0,2 Prozent im Minus. Dagegen ging es an den Börsen in Singapur, Taiwan, Malaysia und Thailand leicht nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...