Bern - Die bei Suissedigital zusammengeschlossenen Kommunikationsnetze haben in den letzten 12 Monaten in der Telefonie 96'000 Abonnenten und beim Breitbandinternet 18'600 Abonnenten gewonnen. Dank einem gebremsten Rückgang beim Fernsehen ist die Branche per Ende März 2017 um 1.2% gewachsen.

"Es freut mich sehr, dass die Suissedigital-Netze zurück auf den Wachstumspfad gefunden haben. Dies passt zur Aufbruchsstimmung der Branche, die rund um die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...