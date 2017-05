Saarbrücken (ots) - Wearables liegen im Trend



Kampf dem Winterspeck und ab sofort mehr Bewegung! Gute Vorsätze wie diese prägen traditionell den Start in den Frühling. Aber auch sonst liegt eine gesundheitsbewusste Lebensweise bei den Deutschen im Trend - am liebsten mit dem elektronischen Fitnesscoach am Handgelenk. Knapp jeder Zehnte (9 Prozent) verwendet inzwischen ein sogenanntes "Wearable". Das ergab eine repräsentative forsa-Studie im Auftrag von CosmosDirekt.(1) Als Wearables werden beispielsweise Fitnesstracker oder Smartwatches bezeichnet, die verschiedene Werte wie den Puls, die tägliche Schrittzahl oder den Kalorienverbrauch messen. "Wearables motivieren ihre Träger zu einer gesundheitsbewussten Lebensweise. Sie zeichnen erbrachte Leistungen auf und machen damit die Fortschritte sichtbar", sagt Nicole Canbaz, Vorsorgeexpertin von CosmosDirekt. "Über den gesundheitlichen Nutzen hinaus können die Träger von Wearables inzwischen auch in finanzieller Hinsicht profitieren. So belohnen erste Versicherer ihre Kunden mit Nachlässen bei der Versicherungsprämie, wenn sie gesundheitsbewusst leben und sportlich aktiv sind. Zusätzlich gewähren einige Anbieter auch Rabatte bei Kooperationspartnern."



(1) Bevölkerungsrepräsentative Studie "Wer, wenn nicht ich? - Verantwortung in Deutschland" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Juni 2016 wurden in Deutschland 2.000 Personen ab 18 Jahren befragt.



